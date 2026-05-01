Obezbjeđenje Al-Akse spriječilo pokušaj izraelskih doseljenika da upadnu u džamiju Organizacija za ljudska prava navodi da su doseljenici pokušali unijeti „žrtvu u živom obliku“ u kompleks

Osiguranje džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu u petak je spriječilo pokušaj izraelskih doseljenika da upadnu u kompleks i izvrše ritual žrtvovanja životinje.

Na društvenim mrežama široko je podijeljen video koji prikazuje doseljenike kako se kreću prema kompleksu Al-Akse, preskačući policijsku barijeru na putu prema Bab Hutti, jednom od ulaza u džamiju.

Na snimku se vidi kako pripadnici obezbjeđenja džamije brzo zatvaraju kapiju Bab Hutta, čime je spriječen pokušaj upada.

Palestinski Centar za informacije Wadi Hilweh saopćio je da su doseljenici „nosili živu žrtvu s namjerom da je unesu u kompleks džamije“.

Navodi se da se pod „žrtvom“ podrazumijeva životinjski obred koji, prema ekstremističkim grupama, treba biti uveden i obavljen unutar kompleksa Al-Akse.

Iz izraelske policije i Ureda islamskog vakufa u Jerusalemu nije bilo odmah reakcije na incident.

Izraelska policija od 2003. godine omogućava doseljenicima ulazak u kompleks Al-Akse gotovo svakodnevno, osim petkom i subotom.

Islamski vakuf u Jerusalemu više puta je pozvao na zaustavljanje takvih upada, ali bez odgovora izraelskih vlasti.

Palestinci tvrde da Izrael decenijama pojačava mjere s ciljem judaizacije okupiranog Istočnog Jerusalema, uključujući i kompleks Al-Akse, te brisanja njegovog arapskog i islamskog identiteta.

Istočni Jerusalem Palestinci smatraju glavnim gradom svoje buduće države, na osnovu međunarodnih rezolucija koje ne priznaju izraelsku okupaciju iz 1967. niti aneksiju iz 1980. godine.