Obavještajci demantuju Trumpa: Iran može mjesecima izdržati blokadu Hormuza

Klasificirana procjena američkih obavještajnih službi zaključila je da bi Iran mogao izdržati američku pomorsku blokadu u Hormuškom tjesnacu najmanje tri do četiri mjeseca prije nego što se suoči sa značajno dubljim ekonomskim problemima, izvijestio je u četvrtak "The Washington Post", pozivajući se na četiri osobe upoznate s ovim pitanjem, prenosi Anadolu.

Analiza koju je pripremila američka obavještajna zajednica i koja je ove sedmice dostavljena zvaničnicima administracije, navodno postavlja nova pitanja o optimističnim javnim procjenama predsjednika Donalda Trumpa u vezi s efikasnošću američkog vojnog i ekonomskog pritiska na Teheran.

U izvještaju se navodi da su obavještajni zvaničnici također utvrdili da Iran zadržava značajne kapacitete balističkih projektila, uprkos sedmicama američkih i izraelskih udara usmjerenih na vojnu infrastrukturu i postrojenja za oružje.

Iran zadržava oko 75 posto svojih predratnih zaliha mobilnih lansera i oko 70 posto svojih predratnih zaliha projektila, rekao je jedan američki zvaničnik, prema pisanju "The Washington Posta".

Zvaničnik je naveo da postoje dokazi da je režim uspio obnoviti i ponovo otvoriti gotovo sva svoja podzemna skladišta, popraviti neke oštećene projektile, pa čak i sastaviti neke nove rakete koje su bile skoro dovršene kada je rat počeo.

Trump je, međutim, u srijedu ponudio vedriju procjenu.

„Njihovi projektili su uglavnom desetkovani“, rekao je on. „Imaju vjerovatno 18, 19 posto, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali.“

"The Washington Post" je izvijestio da su tri američka zvaničnika i jedan bivši zvaničnik potvrdili ključne detalje obavještajnih nalaza pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

U izjavi za novine, visoki zvaničnik američke obavještajne službe naglasio je pritisak koji blokada vrši na iransku ekonomiju i vojsku.

„Predsjednikova blokada nanosi stvarnu, kumulativnu štetu — prekidajući trgovinu, uništavajući prihode i ubrzavajući sistemski ekonomski kolaps. Iranska vojska je teško degradirana, njena mornarica uništena, a njeni lideri se skrivaju“, rekao je zvaničnik. „Ono što je preostalo je apetit režima za patnjom civila — izgladnjivanje vlastitog naroda kako bi se produžio rat koji je već izgubljen.“

Drugi američki zvaničnik citiran u izvještaju sugerisao je da bi Iran mogao biti sposoban izdržati sankcije i vojni pritisak duže nego što predviđa procjena CIA-e.

„Rukovodstvo je postalo radikalnije, odlučnije i sve sigurnije da može nadživjeti političku volju SAD-a i održati domaću represiju kako bi suzbili bilo kakav otpor“, rekao je zvaničnik. „Poređenja radi, vidite slične režime koji traju godinama pod stalnim embargom i ratovima koji se vode isključivo zračnim snagama.“

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje bez utvrđenog roka.

Od 13. aprila, SAD provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u tjesnacu.

Trump je u utorak najavio da će američka vojska privremeno pauzirati „Projekt Sloboda“ (Project Freedom) za vraćanje slobode plovidbe za komercijalne brodove kroz Hormuški tjesnac, te je poručio da će američka blokada ostati „na punoj snazi i efektu“.