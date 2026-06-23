U pet dana nakon donošenja memoranduma od 14 tačaka između SAD-a i Irana, koji uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj ključni plovni put prešla su 144 plovila

Oživljavanje Hormuza: Protok brodova dostigao petinu predratnog nivoa nakon sporazuma U pet dana nakon donošenja memoranduma od 14 tačaka između SAD-a i Irana, koji uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj ključni plovni put prešla su 144 plovila

Protok komercijalnih brodova kroz Hormuški tjesnac oporavio se na više od 20 posto svog predratnog nivoa u pet dana nakon potpisivanja memoranduma između SAD-a i Irana koji uključuje ponovno otvaranje ovog strateškog plovnog puta, pri čemu tokovi sirove nafte i naftnih derivata pokazuju primjetan porast, javlja Anadolu.

Hormuški tjesnac, jedna od najkritičnijih uskih tačaka na svijetu za globalnu trgovinu i energetske tokove, bio je gotovo potpuno zaustavljen nakon što je 28. februara počeo američko-izraelski rat s Iranom.

Prije početka rata, kroz tjesnac je dnevno prolazilo oko 130 komercijalnih plovila. Tokom sukoba, ta cifra je u nekim danima padala na samo jedno plovilo, dok je dnevni prosjek tokom 100 dana rata iznosio oko 10 plovila. To je ukazivalo na pad od čak 95 posto u poređenju s predratnim nivoom.

Prema informacijama koje je Anadolu prikupila od kompanije za analizu podataka Kpler i platforme MarineTraffic, 144 plovila prošla su kroz Hormuški tjesnac nakon memoranduma od 14 tačaka između SAD-a i Irana, koji uključuje ponovno otvaranje ovog plovnog puta.

Broj plovila koja su prošla kroz tjesnac iznosio je 30 brodova 18. juna, 19 brodova 19. juna, 35 brodova 20. juna, 21 brod 21. juna i 39 brodova 22. juna.

Petodnevni prosjek dostigao je gotovo 29 plovila dnevno, što je ekvivalentno nešto više od 20 posto predratnog nivoa.

Tankeri koji prevoze iransku naftu istakli su se među plovilima koja su prešla tjesnac u ponedjeljak. Najmanje četiri supertankera koji su prevozili kombinovani minimum od 7 miliona barela iranske sirove nafte prošla su tog dana kroz Hormuški tjesnac.

Tokom posljednjih pet dana, više od 13 miliona barela iranske sirove nafte prešlo je ovaj plovni put i krenulo prema međunarodnim kupcima.

U istom periodu zabilježen je i značajan porast prolazaka tankera sa sirovom naftom utovarenih u Saudijskoj Arabiji, Iraku, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Jutros je tjesnac prošlo pet brodova. Među njima su bili "Universal Glory", koji prevozi dva miliona barela sirove nafte, i "Monte Urbasa", utovaren s oko milion barela. Oba tankera isplovila su iz saudijske luke Ras Tanura i prošla kroz Hormuški tjesnac. "Universal Glory" plovi prema Južnoj Koreji, dok je "Monte Urbasa" krenuo prema Indiji.

Pretpostavlja se da su ovi tankeri bili među utovarenim brodovima koji su čekali u Perzijskom zaljevu tokom rata, a sada se s punim teretom pozicioniraju za izlazak iz regije kroz tjesnac.



Prva runda razgovora između Irana i SAD-a, uz posredovanje Katara i Pakistana, održana je u nedjelju u Švicarskoj.

Pregovori su bili fokusirani na tehničke detalje u vezi s implementacijom memoranduma od 14 tačaka.

U zajedničkom saopštenju, ministarstva vanjskih poslova Katara i Pakistana navela su da su se strane dogovorile o uspostavljanju komiteta na visokom nivou koji će nadgledati političke aspekte posredničkih napora u okviru memoranduma.

Strane su se također dogovorile o mapi puta koja ima za cilj postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.

Nakon prve runde razgovora, tehnički pregovori rezultirali su dogovorom o mehanizmima za implementaciju memoranduma. Strane su također odlučile osnovati radne grupe za ukidanje sankcija, nuklearna pitanja, rekonstrukciju i ekonomski razvoj.