Nuklearna elektrana Krško od četvrtka radi s 80 posto snage

Nuklearna elektrana Krško (NEK) saopćila je da će zbog nastavka vanrednih hidroloških i meteoroloških uslova na rijeci Savi u noći na četvrtak početi raditi s 80 posto snage reaktora, a nastavak ponovnog rada punom snagom najavljuje za period kada to uslovi budu omogućavali, javlja Anadolu.

Nuklearna elektrana Krško pouzdano radi od završetka remonta u novembru 2025. godine te je danas ostvarila 280 dana neprekidnog rada. Zbog nastavka vanrednih hidroloških i meteoroloških uslova na rijeci Savi, NEK će, kako je najavljeno, u noći na četvrtak započeti postupno smanjivanje snage reaktora.



U prvom koraku snaga će biti smanjena na 80 posto, obavijestili su javnost iz NEK-a, prenio je HRT.



Riječ je, pojašnjavaju, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne dozvole, prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od Hidroelektrane (HE) Brežice ne smije prelaziti 28 stepenic Celzijusa, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od tri stepena.



U saopćenju je istaknuto kako je tokom posljednjih mjeseci visokih temperatura NEK, kako bi smanjio toplotno opterećenje rijeke Save, uspješno održavao rad na punoj snazi korištenjem sistema rashladnih tornjeva te svih ostalih raspoloživih sustava i komponenti elektrane.



Vodu iz rijeke Save NEK koristi u trećem rashladnom krugu, namijenjenom odvođenju topline iz kondenzatora koja se ne može pretvoriti u električnu energiju te se mora odvesti u okoliš, dodali su.



NEK je posljednji put radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Ako se trenutni hidrološki i meteorološki uslovi nastave i dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora.



"NEK će ponovno raditi punom snagom kada to uslovi budu omogućavali", najavili su iz Krškog.



Nuklearna elektrana Krško nalazi se u zajedničkom vlasništvu Hrvatske i Slovenije, a pokriva više od 25 posto slovenskih i oko 15 posto hrvatskih potreba za električnom energijom-