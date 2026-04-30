Brenton Tarrant, koji služi doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog stravičnih napada, tražio je da povuče svoje priznanje krivice

Novozelandski sud odbacio žalbu napadača na džamiju u Christchurchu Brenton Tarrant, koji služi doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog stravičnih napada, tražio je da povuče svoje priznanje krivice

Novozelandski sud je u četvrtak proglasio žalbu supremaciste koji je ubio 51 muslimanskog vjernika u dvije džamije u Christchurchu u martu 2019. "potpuno neosnovanom", izvijestio je "New Zealand Herald".

Brenton Tarrant, koji služi doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog stravičnih napada, tražio je da povuče svoje priznanje krivice.

U februaru je rekao sudu da se osjećao primoranim da se izjasni krivim tokom suđenja zbog onoga što je opisao kao "iracionalnost" uzrokovanu uslovima njegovog pritvora.

U martu 2020. godine, izjasnio se krivim na Visokom sudu po 51 tački optužnice za ubistvo, 40 tačaka optužnice za pokušaj ubistva i jednoj tački optužnice za terorizam.

"Činjenice u vezi s prekršajem gospodina Tarranta su nesporne. On nije naveo nikakvu argumentiranu odbranu, niti bilo kakvu odbranu poznatu zakonu", saopštio je Apelacioni sud u četvrtak.

Odluku su s "ogromnim olakšanjem" dočekali advokati koji zastupaju porodice žrtava.

Dana 15. marta 2019. godine, Tarrant je ubio 51 osobu i ranio još 40 u džamiji Al Noor i Islamskom centru Linwood u gradu Christchurchu.

Osuđen je na doživotni zatvor 2020. godine bez mogućnosti uslovnog otpusta, što je prva kazna te vrste izrečena na Novom Zelandu.