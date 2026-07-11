Novinari New York Timesa dobili sudske pozive zbog izvještavanja o avionu Air Force One New York Times osudio potez kao „zastrašivanje novinara u obavljanju njihovog posla“

Administracija Donalda Trumpa u petak je izdala sudske pozive (subpoene) za nekoliko novinara lista New York Times nakon ovosedmičnog izvještavanja tog medija o sigurnosnim zabrinutostima u vezi s novim predsjedničkim avionom Air Force One, koji je donirao Katar.

Sudske pozive, kojima se novinarima nalaže da se u srijedu pojave pred federalnom velikom porotom na Manhattanu, New York Times je ocijenio značajnom eskalacijom kampanje administracije protiv nezavisnih medijskih organizacija.

List je oštro osudio ovaj potez.

„Pojava saveznih policijskih agenata na kućnom pragu novinara trebala bi šokirati savjest svakog Amerikanca koji vjeruje u Ustav i slobodu medija koju on štiti“, izjavio je David McCraw, glavni pravni savjetnik redakcije New York Timesa, u saopćenju u petak.

„Naši novinari izvještavaju o činjenicama i unapređuju pravo američke javnosti da zna kako njihova vlada funkcioniše i kako se troši novac poreskih obveznika“, napisao je McCraw. „Ovaj drzak čin treba posmatrati kao ništa drugo nego pokušaj da se spriječi javnost da sazna šta se dešava u njihovoj zemlji zastrašivanjem novinara u obavljanju njihovog posla.“

Sudski pozivi sadrže malo detalja i zahtijevaju samo da novinari svjedoče „u vezi s navodnim kršenjem saveznog krivičnog zakona“. Izdani su od strane Jaya Claytona, američkog tužioca na Manhattanu, kojeg je Trump nedavno nominovao za direktora nacionalne obavještajne službe.

Predstavnici Bijele kuće i tužilaštva na Manhattanu nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar u petak navečer.

Više medijskih izvještaja navodi da je Trump, iako je na samit NATO-a u Turskoj putovao avionom Air Force One koji je Katar donirao, prilikom povratka koristio stariji model zbog sigurnosnih zabrinutosti povezanih s obnovom neprijateljstava s Iranom.

Ovaj potez ponovo je otvorio pitanja o preuređenju katarskog aviona i njegovoj adekvatnosti. Preuređenje je koštalo između 400 miliona i milijardu dolara novca američkih poreskih obveznika, a kritičari tvrde da je poklon nezakonit, dijelom zato što bi Trump nakon isteka mandata zadržao avion, umjesto da pripadne njegovom nasljedniku u Bijeloj kući.

Administracija Donalda Trumpa osporavala je rad medija na načine kakvi nisu viđeni prije njegovog dolaska na vlast, uključujući prijetnje oduzimanjem dozvola za emitovanje.

New York Times se također suočio s dodatnim ispitivanjem zbog svog Pulitzerovom nagradom nagrađenog izvještavanja o istrazi navodnih veza između predsjedničke kampanje Donalda Trumpa iz 2016. godine i Rusije.