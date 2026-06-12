Policija je saopćila da se broj uhapšenih povećao nakon nereda izazvanih napadom nožem u Belfastu, dok vlasti tvrde da je nivo javnog nereda u padu, ali da istrage i dalje traju

Novi val hapšenja u Sjevernoj Irskoj: Ukupan broj pritvorenih porastao na 19 Policija je saopćila da se broj uhapšenih povećao nakon nereda izazvanih napadom nožem u Belfastu, dok vlasti tvrde da je nivo javnog nereda u padu, ali da istrage i dalje traju

Još tri osobe uhapšene su u Sjevernoj Irskoj nakon smirivanja nereda koji su uslijedili poslije napada nožem u Belfastu, čime je ukupan broj pritvorenih porastao na 19, saopćila je policija, javlja Anadolu.

Policija je za Belfast Telegraph izjavila da su, iako su izvršena još tri hapšenja, nivo nemira opao posljednjih dana, bez "značajnih incidenata javnog nereda".

Broj uhapšenih povećan je na 19, dok je nekoliko osoba optuženo i izvedeno pred sud.

Više od 100 ljudi navodno je prisustvovalo protestu u Whiteabbeyu, dok se manja grupa okupila u istočnom Belfastu.

U sjevernom Belfastu, policija je raspoređena ubrzo nakon što je kuća bila meta napada u onome što vlasti smatraju namjernim podmetanjem požara.

"Ne postoji apsolutno nikakvo opravdanje za zlostavljanje, rasizam ili zastrašivanje usmjereno prema bilo kojem članu osoblja, bilo da obavlja svoje dužnosti, putuje na posao ili na putu kući", rekla je prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill tokom posjete bolnici Mater kako bi pokazala podršku zdravstvenim radnicima.

Posjeta je uslijedila nakon prijetnji, zastrašivanja i rasističkih napada na osoblje izazvanih neredima.

Etničke manjinske zajednice su navodno kontaktirale svoje ambasade i konzulate zbog straha od daljnjeg rasno motivisanog nasilja.

Nemiri su uslijedili nakon ozbiljnog napada nožem u Belfastu.

U srijedu se 30-godišnji muškarac porijeklom iz Sudana pojavio na sudu optužen za pokušaj ubistva zbog napada, u kojem je 44-godišnji Stephen Ogilvie zadobio teške povrede, uključujući gubitak lijevog oka.