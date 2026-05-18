Rivalstvo supersila prerasta u strukturnu borbu za energiju i tehnologiju, dok sporazumi postignuti tokom historijskog samita u Pekingu donekle smiruju tržišta na kratki rok

Novi sporazumi SAD-a i Kine mogli bi kratkoročno donijeti olakšanje finansijskim tržištima Rivalstvo supersila prerasta u strukturnu borbu za energiju i tehnologiju, dok sporazumi postignuti tokom historijskog samita u Pekingu donekle smiruju tržišta na kratki rok

Kratkoročni ekonomski sporazumi između SAD-a i Kine, iako ograničeni, mogli bi privremeno ublažiti volatilnost na finansijskim tržištima, ali olakšanje koje je došlo u prvi plan i dalje prijeti ozbiljnim i dugoročnim ekonomskim pritiscima na treće zemlje.

Odnos između dvije najveće svjetske ekonomije nepovratno se promijenio iz trgovinskog spora i prerastao u višedimenzionalnu stratešku borbu za moć usred tekućeg restrukturiranja lanaca snabdijevanja zbog rata na Bliskom istoku, koji još nije donio opipljiv i trajan mir te konkurencije oko ključnih sirovina i vještačke inteligencije (AI).

Nedavna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu na visokom nivou označila je prvi put da je jedan američki predsjednik posjetio Kinu nakon Trumpove prethodne posjete tokom njegovog prvog mandata 2018. godine. Posjeta je ocijenjena kao pokazatelj kontrolisane sistemske konkurencije, perioda intenzivnog rivalstva unutar globalnog sistema uz izbjegavanje direktnog sukoba.

Odnosi SAD-a i Kine posljednjih godina su se zaoštrili zbog trgovinskih ratova, tehnoloških ograničenja i pitanja Tajvana, kao i aktuelnih kriza energetske sigurnosti uz globalne sigurnosne krize.

Ograničeni sporazumi postignuti tokom Trumpove posjete, zajedno s delegacijom američkih tehnoloških lidera koji su pregovarali o otvaranju Kine prema zapadnom tehnološkom svijetu kroz platne sisteme i slične mehanizme, mogli bi smanjiti percepciju rizika na globalnim tržištima, ali ozbiljni pritisci i dalje bi mogli uslijediti.

Arzu Al, profesorica međunarodne političke ekonomije na Univerzitetu Marmara, izjavila je da je energija zamijenila jednostavnu industrijsku proizvodnju kao ključni izvor geopolitičke moći, te da Kina, kao najveći svjetski uvoznik energije, ostvaruje veliku troškovnu prednost kupovinom jeftinije nafte iz Irana, Rusije i Venecuele, zemalja pod sankcijama.

"Peking na taj način smanjuje troškove proizvodnje i stiče konkurentsku prednost, a iz perspektive Washingtona pitanje prevazilazi energetsko tržište, jer je cilj više usmjeren na usporavanje dugoročnog ekonomskog uspona Kine", rekla je.

Napetosti u ključnim energetskim koridorima, poput Hormuškog moreuza, učinile su energetski aspekt konkurencije vidljivijim, dok bi potezi Washingtona za proširenje sankcija Iranu i ograničavanje pristupa venecuelanskoj nafti, uz povećani pritisak na pomorski transport, mogli predstavljati pokušaje ometanja kineskih alternativnih energetskih mreža.

"Čak i ako Peking kratkoročno osjeti pritisak, cilj mu je dugoročno uspostaviti ravnotežu kroz strateške rezerve nafte, ulaganja u obnovljive izvore energije i sisteme plaćanja koji nisu vezani za dolar", rekla je.



"Scenarij koji se pojavljuje ukazuje na širi proces koji prevazilazi klasične mehanizme sankcija."

Al je kazala da su odnosi SAD-a i Kine evoluirali u strukturnu sistemsku konkurenciju koja obuhvata tehnologiju, energiju, finansije i lance snabdijevanja, čime se urušava multilateralni trgovinski poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata.

Navela je da je Kina uspjela zadržati svoju poziciju u globalnim izvoznim kapacitetima prebacivanjem proizvodnje u zemlje ASEAN-a, Meksiko i druge treće zemlje, dok je američki uvoz iz Kine opao, ukazujući na novu strukturu "preusmjeravanja trgovine".

"Ovaj proces čini globalne proizvodne mreže složenijim i povećava troškove transporta i geopolitičke rizike", rekla je, dodajući da je sistem Svjetske trgovinske organizacije zasnovan na pravilima oslabljen jer zemlje sada ekonomske odnose posmatraju iz perspektive nacionalne sigurnosti, a ne slobodnog tržišta, uz pojavu koncepta friend-shoringa, de-riskinga i tehnoloških embarga.

"Kratkoročno, ovi ograničeni sporazumi između SAD-a i Kine mogli bi ublažiti percepciju rizika i pružiti određeno privremeno olakšanje finansijskim tržištima, ali je vjerovatno da će se srednjoročno i dugoročno pojaviti ozbiljni pritisci na ekonomije trećih zemalja", rekla je.

Al je istakla da je najveći rizik s kojim se Evropska unija suočava kada je riječ o Kini prelijevanje viška kineskih industrijskih kapaciteta prema evropskim tržištima kroz cjenovno pristupačna električna vozila, solarne panele i proizvode zelene tehnologije.

"Strategija 'China Plus One' omogućava zemljama poput Indije, Vijetnama, Indonezije, Meksika i Brazila da privuku nova ulaganja, ali su pod pritiskom američko-kineske konkurencije prisiljene birati između dva bloka", rekla je.

"Globalni jug suočava se i s ekonomskim prilikama i s rizikom od sekundarnih sankcija, a to svjetsku ekonomiju udaljava od jednopolarnog modela globalizacije i vodi ka novom ekonomskom poretku koji je fragmentiraniji, zasnovan na blokovima i oblikovan geopolitičkim rizicima", dodala je.