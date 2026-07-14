Izraelski Kanal 14 opisuje sporazum kao „gigantski“ korak s ciljem širenja ilegalnih naselja i „promjene lica regije“

Novi sporazum: Izrael ulaže dvije milijarde eura za 12.000 novih domova na Zapadnoj obali Izraelski Kanal 14 opisuje sporazum kao „gigantski“ korak s ciljem širenja ilegalnih naselja i „promjene lica regije“

Izrael je potpisao okvirni sporazum vrijedan 8,5 milijardi šekela (2 milijarde eura) za proširenje ilegalnih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, što uključuje izgradnju 12.000 novih stambenih jedinica i velike infrastrukturne projekte, prenose izraelski mediji.

Izraelski Kanal 14 opisao je ovaj sporazum kao „gigantski“ korak koji ima za cilj proširenje naselja i „promjenu lica regije“.

Sporazum je potpisan na zvaničnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ministar finansija Bezalel Smotrich, generalni direktor Izraelske uprave za zemljište Yehuda Eliyahu i Yossi Dagan, šef Regionalnog vijeća Shomron, koje nadgleda brojna izraelska naselja na sjeveru Zapadne obale.

U izvještaju se navodi da će sporazum dati „značajan zamah“ procesu širenja naselja u ovoj regiji i modernizaciji njihove infrastrukture.

Prema podacima izraelske nevladine organizacije za borbu protiv naselja Peace Now, oko 500.000 izraelskih okupatora živi u ilegalnim naseljima širom okupirane Zapadne obale, uz dodatnih 250.000 koji žive u naseljima u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Ujedinjene nacije su u više navrata potvrdile da su izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama ilegalna prema međunarodnom pravu, upozoravajući da ona potkopavaju izglede za rješenje s dvije države.

Palestinci insistiraju na Istočnom Jerusalemu kao glavnom gradu svoje buduće države, na osnovu međunarodnih rezolucija koje ne priznaju izraelsku okupaciju iz 1967. godine niti njenu aneksiju tog grada iz 1980. godine.