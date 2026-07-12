Novi sirijski parlament izabrao Abdula Hamida al-Awaka za predsjednika

Novoformirani sirijski parlament izabrao je u nedjelju Abdula Hamida Aqila al-Awaka za svog predsjednika na inauguracionoj sjednici, prvoj od pada režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine, čime je označen početak nove faze institucionalnog i ustavnog upravljanja u zemlji.

Al-Awak je osvojio 99 glasova od ukupno 205 prebrojanih listića, pobijedivši Moayada al-Qablawija, koji je dobio 75 glasova, te Mohammeda Korja sa 31 glasom. Jedan nevažeći listić je poništen, prema navodima dopisnika Anadolu.

Rođen u sjeveroistočnoj provinciji Hasakah, al-Awak je ranije radio u pravosuđu i akademskoj zajednici, prije nego što je predsjedavao komisijom koja je izradila privremenu ustavnu deklaraciju Sirije nakon nedavne političke tranzicije u zemlji.

Ranije u nedjelju parlament je održao svoju prvu sjednicu u Damasku, sedmicu nakon što je prvobitno planirano otvaranje bilo odgođeno.