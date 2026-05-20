Novi projekat Moskve i Pekinga: Putin i Xi proglasili neograničenu obrazovnu saradnju Unakrsne godine obrazovanja postaju 10. po redu veliki bilateralni humanitarni projekat između Rusije i Kine

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da su perspektive za obrazovnu saradnju između Rusije i Kine „neograničene“, prenosi Anadolu.

Pokrećući unakrsne godine obrazovanja zajedno s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom svoje posjete Pekingu, Putin je rekao da se „u potpunosti“ slaže sa svojim kolegom o važnosti ove inicijative.

Xi je opisao obrazovanje kao „važan most koji povezuje srca ljudi i sačinjava prijateljske odnose između država“.

Prema Putinovim riječima, ova inicijativa je 10. po redu veliki bilateralni humanitarni projekat koji provode ove dvije zemlje.

On je kazao da Moskva i Peking tradicionalno biraju specifičnu sferu za unakrsne godišnje razmjene kako bi pružili „dodatni podsticaj“ saradnji u toj oblasti.

Citirajući jednog ruskog naučnika u znak podrške svojim riječima o važnosti obrazovanja, Putin je rekao da su Rusija i Kina već osnovale 15 međuuniverzitetskih asocijacija i da nastavljaju širiti akademske i naučne veze.

„Najbliži plan je pokretanje Instituta za inovacijske studije između univerziteta u Sankt Peterburgu i Tsinghua“, rekao je Putin, dodajući da broj ljudi koji studiraju ruski i kineski jezik stalno raste u objema zemljama.

Dodao je da će program za unakrsne godine obrazovanja uključivati širok spektar događaja u kojima će učestvovati škole, univerziteti, istraživačke institucije, profesori i nastavnici na različitim nivoima.

Xi je rekao da dvije strane mogu obučavati vrhunske stručnjake i ojačati istraživački potencijal obiju zemalja, istovremeno naglašavajući važnost uzajamnog poštovanja, obostrano korisne saradnje i iskorištavanja potencijala obrazovanja za produbljivanje međusobnog razumijevanja.

Putin je također najavio da Rusija i Kina pokreću veliki zajednički projekat posvećen historiji Drugog svjetskog rata s ciljem sprječavanja onoga što je opisao kao „iskrivljavanje historijskih događaja“ i opravdavanje nacističke ideologije.

Kina je također odlučila produžiti svoju bezviznu politiku za ruske državljane do 31. decembra 2027. godine kako bi „kontinuirano olakšavala“ razmjenu osoblja između dvije zemlje, izjavio je u srijedu portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova, prenosi državna novinska agencija Xinhua.