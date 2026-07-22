U prvom govoru nakon izbora, Khalil al-Hayya pozvao na palestinsko jedinstvo, arapsko i međunarodno djelovanje

Novi lider Hamasa iznio šest prioriteta, na prvom mjestu okončanje izraelske ofanzive u Gazi U prvom govoru nakon izbora, Khalil al-Hayya pozvao na palestinsko jedinstvo, arapsko i međunarodno djelovanje

Novoizabrani lider Hamasa Khalil al-Hayya u srijedu je iznio šest prioriteta palestinske grupe, stavljajući sveobuhvatan završetak izraelske vojne ofanzive u Gazi i potpuno povlačenje Izraela iz te enklave na vrh dnevnog reda.

U svom prvom televizijskom govoru nakon preuzimanja funkcije, Hayya je pozvao zemlje koje posreduju u pregovorima o prekidu vatre da izvrše pritisak na izraelsku vladu kako bi provela postojeće sporazume i prešla na sljedeću fazu procesa.

Kazao je da je drugi prioritet Hamasa obnova dostojanstvenih životnih uslova za Palestince u Gazi, osujećivanje planova za raseljavanje, ubrzavanje napora na obnovi i osiguravanje oslobađanja zatvorenika.

Treći prioritet, kako je rekao, jeste postizanje palestinskog jedinstva pokretanjem neposrednog nacionalnog dijaloga radi obnove palestinskih institucija, posebno Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), na onome što je opisao kao demokratskim i konsenzualnim osnovama.

Hayya je rekao da je četvrti prioritet jačanje odnosa Hamasa s arapskim i muslimanskim zemljama.

Peti prioritet, dodao je, jeste mobiliziranje arapskih i muslimanskih zemalja kako bi poduzele učinkovite mjere i povećale pritisak radi zaustavljanja izraelske “mašine ubijanja i genocida“ nad Palestincima u Gazi, uz istovremenu podršku palestinskim pravima.

Rekao je da je šesti prioritet pozivanje međunarodne zajednice i Ujedinjenih nacija da zaštite Palestince i pozovu na odgovornost izraelske ratne zločince.

U ponedjeljak je Hamas objavio izbor Hayye za šefa svog političkog biroa, naslijedivši Yahyu Sinwara, koji je ubijen tokom izraelskog napada u južnom gradu Rafahu u Pojasu Gaze u oktobru 2024. godine.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu ofanzivu u Gazi u oktobru 2023. godine, usmrtivši više od 73.000 ljudi, ranivši gotovo 174.000 i ostavljajući enklavu u ruševinama prije nego što je u oktobru 2025. godine postignut prekid vatre.