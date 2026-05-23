Novi izraelski napadi izazvali veliku štetu na bolnici u južnom Libanu Ratni avioni također oštetili veliki broj obližnjih kuća i infrastrukture

Novi talas izraelskih napada rano u subotu oštetio je bolnicu u južnom libanskom gradu Tiru, objavila je državna novinska agencija NNA.

Napad je izazvao veliku štetu na bolnici Hiram, uključujući operacione sale, prostorije za medicinske sestre, sobe za pacijente, klinike, električne mreže i prozore.

Druga zgrada u gradu je uništena i sravnjena sa zemljom.

Izraelski ratni avioni također su oštetili veliki broj obližnjih kuća i infrastrukture, uključujući vodovodne i elektro mreže te unutrašnje puteve u naseljima.

Hitna pomoć i civilna zaštita su požurile na mjesto događaja kako bi procijenile štetu.

Izraelske snage su također izvele zračni napad na grad Yohmor al-Shaqif.

Više od 3.000 ljudi je ubijeno, a 1,6 miliona raseljeno u najnovijim izraelskim napadima u Libanu koji su počeli 2. marta, ubrzo nakon odgovora Hezbollaha na rat s Iranom, prema libanskim zvaničnicima.

Izraelski napadi se nastavljaju uprkos primirju posredovanom od strane SAD-a koje je i dalje na snazi do početka jula.