Novi štrajkovi u Londonu: Metro u kolapsu zbog podjele među sindikatima Obustave rada mašinovođa pogodit će nekoliko ključnih linija londonskog metroa nakon podjele među sindikatima oko planova za dobrovoljnu zgusnutu radnu sedmicu

Mašinovođe londonskog metroa (London Underground) ove sedmice će stupiti u nove štrajkove zbog spora oko planova za uvođenje dobrovoljne četverodnevne radne sedmice sa zgusnutim radnim vremenom, prenosi Anadolu.

Štrajk, koji organizuje Sindikat željezničkog, pomorskog i transportnog saobraćaja (RMT), počinje u utorak, dok će druga 24-satna obustava rada početi u četvrtak u podne i izazvati poremećaje koji će se produžiti i na petak.

Preduzeće za javni prevoz Londona (Transport for London - TfL) saopštilo je da se ne očekuje saobraćaj na linijama Circle i Piccadilly, dok će dijelovi linija Metropolitan i Central također biti obustavljeni.

Spor se vodi oko prijedloga koji mašinovođama omogućavaju da rade duže smjene tokom četiri dana umjesto pet. Dok su članovi sindikata mašinovođa Aslef prihvatili ovaj dogovor, članovi RMT-a glasali su protiv njega.

TfL je štrajkove opisao kao "razočaravajuće" i naveo da mašinovođe "mogu ostati na petodnevnom radnom modelu".

RMT je optužio upravu londonskog metroa da nije pregovarala na ispravan način u vezi s ovim promjenama.

Sindikat Aslef branio je postignuti dogovor, navodeći da bi on mašinovođama koji učestvuju donio dodatnih 35 slobodnih dana svake godine "u zamjenu za neke prilično male promjene u radnim uslovima".

U oštroj kritici štrajkova, portparol Aslefa rekao je za BBC: "Ovo će biti prvi štrajk u historiji sindikalnog pokreta osmišljen da spriječi ljude da imaju kraću radnu sedmicu i više slobodnog vremena."

Očekuje se da će mnogi mašinovođe metroa raditi normalno tokom štrajkova, iako se na mreži i dalje predviđaju veliki poremećaji.