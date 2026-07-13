U pokrajini Hormozgan kažu da nema civilnih žrtava ili štete

Nove eksplozije čule su se u blizini Bandar Abbasa, ostrva Qeshm na jugu Irana U pokrajini Hormozgan kažu da nema civilnih žrtava ili štete

Iranski mediji izvijestili su o novim eksplozijama u ponedjeljak u podne u blizini lučkog grada Bandar Abbas i ostrva Qeshm na jugu Irana.

Novinska agencija Mehr, pozivajući se na lokalne stanovnike i izvore, saopćila je da su se eksplozije čule zapadno od Bandar Abbasa i da izgleda da potiču iz priobalnih područja.

Agencija je također izvijestila o mogućim sukobima u Zaljevu i Hormuškom moreuzu, iako zvanična potvrda nije odmah dostupna.

Kao odgovor na eksplozije, južna pokrajina Hormozgan saopćila je da nema izvještaja o civilnim žrtvama ili šteti na stambenoj ili poslovnoj infrastrukturi.

Nove eksplozije uslijedile su nekoliko sati nakon što je državna novinska agencija IRNA izvijestila o najmanje dvije snažne eksplozije u Bandar Abbasu rano u ponedjeljak.

Eksplozije su uslijedile usred eskalacije tenzija između Teherana i Washingtona posljednjih dana nakon što je SAD pokrenuo napade na vojne i infrastrukturne ciljeve širom Irana kao odgovor na napade na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu.​​​​​

Iran je uzvratio raketnim napadima i bespilotnim letjelicama usmjerenim na američke vojne objekte u zemljama regiona, optužujući Washington da je više puta prekršio memorandum o razumijevanju od 17. juna. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je proglasio memorandum "završenim".