Revolucionarna garda tvrdi da su dva druga broda odvratila od nastavka putovanja

Nova kriza u Hormuškom moreuzu: Iran tvrdi da su dva broda oštećena na "nesigurnoj ruti" Revolucionarna garda tvrdi da su dva druga broda odvratila od nastavka putovanja

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u nedjelju da su dva broda učestvovala u "nesreći" nakon pokušaja tranzita kroz Hormuški moreuz kroz "nesigurnu rutu", dok su dva druga broda odvratila od nastavka putovanja, javlja Anadolu.

Brodovi su "namjeravali poremetiti i izaći iz Hormuškog moreuza nesigurnom rutom uz podršku SAD-a", saopćila je mornarica IRGC-a, a prenijela je poluzvanična novinska agencija Fars.

U saopćenju nije precizirana priroda nesreće na koju su brodovi naišli.

IRGC je naglasio da je Hormuški moreuz pod njihovom "potpunom kontrolom", rekavši da je "jedini siguran prolaz" određena brodska ruta koju su objavile iranske vlasti.

Do ovih događaja dolazi usred pojačanih tenzija u regiji, gdje je SAD pokrenuo napade na Iran, a Teheran je uzvratio napada na objekte i baze za koje se tvrdi da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja regije.

Razmjena vatre između Washingtona i Teherana događa se uprkos memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.