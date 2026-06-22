Okupljeni na Crvenim staklenim stepenicama, navijači su uzvikivali "Hu! Hu!"

Norveški navijači na Svjetskom prvenstvu u fudbalu priredili vikinško veslanje na Times Squareu Okupljeni na Crvenim staklenim stepenicama, navijači su uzvikivali "Hu! Hu!"

Norveški fudbalski navijači nastavili su privlačiti pažnju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine organizirajući veliki sinhronizirani performans vikinškog veslanja na njujorškom Times Squareu.

Mašući norveškim zastavama, navijači su ispunili jednu od najpoznatijih lokacija na Manhattanu dok su se pripremali da podrže svoju reprezentaciju na turniru.

Okupljeni na Crvenim staklenim stepenicama, navijači su uzvikivali "Hu! Hu!" i oponašali posadu vikinškog dugog broda.

Norveška se takmiči u Grupi I zajedno s Francuskom, Senegalom i Irakom. Skandinavska reprezentacija otvorila je nastup na Svjetskom prvenstvu pobjedom od 4:1 protiv Iraka.

Norveška će u ponedjeljak igrati protiv Senegala na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada, počelo je 11. juna i okupit će 48 reprezentacija koje će se takmičiti do 19. jula.