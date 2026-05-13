Espen Barth Eide je kazao da je budući angažman SAD-a razmatran tokom samita, pozdravlja učešće Washingtona na sastanku u Bukureštu

Norveški šef diplomatije: Bukureštanska devetka podržava snažniju ulogu Evrope u NATO-u Espen Barth Eide je kazao da je budući angažman SAD-a razmatran tokom samita, pozdravlja učešće Washingtona na sastanku u Bukureštu

Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide izjavio je u srijedu da su se članovi Bukureštanske devetke (B9) složili oko potrebe za jačom evropskom ulogom unutar NATO-a tokom posljednjeg samita grupe u Bukureštu, javlja Anadolu.

Govoreći na panelu tokom 10. Foruma o sigurnosti Crnog mora i Balkana u glavnom gradu Rumunije, Eide je rekao da je budući angažman SAD-a razmatran na samitu i opisao učešće Washingtona na sastanku ranije tog dana kao pozitivno.

"I mislim, vjerujem da mogu reći da se cijela grupa slaže da nam je potrebna jača Evropa u jačem NATO-u. To znači da, kako bismo održali NATO relevantnim, trebamo više Evrope u NATO-u. Nije kao da je više Evrope manje NATO-a, više Evrope je više NATO-a", rekao je Eide.

Tvrdio je da američki pozivi Evropljanima da preuzmu veću odgovornost unutar saveza nisu novi i da datiraju barem od bivšeg predsjednika Dwighta D. Eisenhowera.

Eide je rekao da Evropa sada sluša i "preuzima inicijativu", uključujući zemlje iz B9 i nordijske regije.

Ranije u srijedu, Bukurešt je bio domaćin liderima B9 i nordijskih zemalja, zajedno s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

SAD je prisustvovao samitu kao posmatrač, a predstavljao ih je podsekretar za kontrolu naoružanja i međunarodnu sigurnost Thomas DiNanno.