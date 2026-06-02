Klimatski podaci pokazuju da je 2026. godina donijela prosječno 2,1 stepen iznad normale, uz rekordne proljetne temperature

Norveška zabilježila najtoplije proljeće ikada, oboren rekord iz 2024. Klimatski podaci pokazuju da je 2026. godina donijela prosječno 2,1 stepen iznad normale, uz rekordne proljetne temperature

Norveška je u 2026. godini imala najtoplije proljeće otkako se vodi mjerenje, pri čemu su klimatski podaci pokazali da je prethodni rekord iz 2024. godine oboren, saopćio je javni emiter NRK, pozivajući se na klimatske stručnjake, javlja Anadolu.

Klimatski istraživač Jostein Mamen rekao je za NRK da je prosječna nacionalna temperatura bila 2,1 stepen Celzijusa iznad klimatske norme, s neuobičajeno toplim uslovima u martu i aprilu koji su doveli do rekorda.

"Ova godina je oborila prethodni rekord iz 2024. Proljeće 2025., koje je tada bilo drugo najtoplije, sada je palo na treće mjesto", rekao je Mamen.

Prema izvještaju, najviša temperatura proljeća zabilježena je 30. aprila, kada su temperature dostigle 26,5 stepeni Celzijusa.

"Od 1957. godine, samo se jednom prije, 2015. godine, dogodilo da je najviša proljetna temperatura zabilježena u aprilu", rekao je Mamen.

Odbacio je tvrdnju da bi solarna aktivnost mogla objasniti trend zagrijavanja.

"Sunce je previše stabilno" da bi objasnilo brze klimatske promjene koje se trenutno uočavaju, rekao je, pripisujući promjene emisijama iz fosilnih goriva.