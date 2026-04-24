Norveška uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina Očekuje se da će prijedlog biti predstavljen parlamentu kasnije ove godine

Norveška planira uvesti minimalnu starosnu granicu od 16 godina za korištenje društvenih mreža, pooštravajući postojeća pravila i stavljajući odgovornost na tehnološke kompanije da provjeravaju starosnu dob korisnika, izjavio je u petak premijer Jonas Gahr Store, prenosi Anadolu.

Ovom mjerom bio bi zabranjen pristup platformama društvenih mreža do 1. januara godine u kojoj korisnik navršava 16 godina, izvijestio je norveški emiter NRK. Ukoliko zakonodavci odobre ovaj prijedlog, mjera bi mogla stupiti na snagu već sljedeće godine.

„Saslušali smo doprinose iz konsultacija, uključujući i one od djece i mladih koji su nas usmjerili u tom pravcu“, izjavila je ministrica za djecu i porodice Lene Vagslid.

Vlada je prethodno predlagala granicu od 15 godina na osnovu datuma rođenja, ali se odlučila za strožiji i jedinstveniji sistem. Vlasti tvrde da bi omogućavanje svim korisnicima rođenim iste godine da istovremeno dobiju pristup spriječilo društvene podjele unutar školskih razreda.

- Zaštita djece od algoritama



Store je rekao da ovaj potez ima za cilj zaštitu djece od utjecaja moćnih algoritama.

„Nesrazmjerno je suprotstaviti dječiji mozak u tom uzrastu algoritmima koje su razvili najvještiji svjetski tehnolozi“, kazao je on.

Prema prijedlogu, kompanije društvenih mreža bile bi obavezne verificirati starosnu dob korisnika prilikom prijave, uz mehanizme provođenja povezani s okvirom Zakona o digitalnim uslugama (DSA), inspirisanim EU regulativom.

Ministrica digitalizacije Karianne Tung izjavila je da bi se firme koje se ne pridržavaju pravila mogle suočiti sa sankcijama i novčanim kaznama.



„Želimo zakon koji postavlja jasne zahtjeve tehnološkim kompanijama da se ponašaju odgovorno“, rekla je ona.

Međutim, norveška Agencija za zaštitu podataka izrazila je zabrinutost povodom ovog plana, upozoravajući da bi prepuštanje verifikacije starosti privatnim kompanijama moglo ugroziti privatnost korisnika.



„Smatramo, u principu, da se ovo ne može prepustiti tehnološkim kompanijama. Ne vjerujemo da će privatnost biti adekvatno zaštićena“, izjavio je Tobias Judin, šef odjela u ovoj agenciji.

Prijedlog dolazi u trenutku kada zvanični podaci pokazuju rasprostranjenu upotrebu društvenih mreža među djecom, uprkos trenutnoj minimalnoj granici od 13 godina. Prema navodima norveškog regulatora za medije, 51 posto djece uzrasta 9–10 godina i 74 posto djece uzrasta 11–12 godina bilo je aktivno na društvenim platformama u 2026. godini.

Slični napori poduzimaju se i u drugim zemljama. Australija je nedavno uvela starosnu granicu od 16 godina, iako tamošnje vlasti izvještavaju da mnogi maloljetni korisnici i dalje uspijevaju zaobići ograničenja. U međuvremenu, Ujedinjeno Kraljevstvo zahtijeva od platformi da provjeravaju starost samo tamo gdje postoji rizik za djecu.