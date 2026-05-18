Norveška se pridružuje strategiji EU za region Baltičkog mora usred sigurnosnih zabrinutosti Oslo kaže da će članstvo ojačati saradnju u oblasti pomorske sigurnosti, otpornosti i regionalnog razvoja širom sjeverne Evrope

Norveška će se pridružiti Strategiji Evropske unije za region Baltičkog mora (EUSBSR), čime postaje deveta članica ovog okvira saradnje, saopćila je u ponedjeljak Evropska komisija.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada sigurnost i regionalna saradnja u području Baltičkog mora dobijaju na značaju nakon pojačanih tenzija u sjevernoj Evropi.

Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide izjavio je u saopćenju da će članstvo produbiti veze s EU u regionu koji je opisao kao strateški važan.

"Članstvo će ojačati saradnju Norveške s EU u regionu koji je postao centralan za evropsku i norvešku sigurnost."

"To nam daje nove mogućnosti za učešće u radu na važnim oblastima kao što su pomorska saradnja, nadzor i sigurnost te pomaže u jačanju kohezije i otpornosti u našim susjednim područjima", rekao je.

Norveška se pridružuje Švedskoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Njemačkoj, Latviji, Litvaniji i Poljskoj u ovoj strategiji, čiji je cilj unapređenje saradnje širom regiona Baltičkog mora.

Okvir okuplja Evropsku komisiju i zemlje učesnice kako bi se odgovorilo na zajedničke izazove i promovirao zeleniji, konkurentniji i otporniji region.

Norveški ministar lokalne uprave i regionalnog razvoja Bjornar Selnes Skjaeran rekao je da će dugogodišnje iskustvo Norveške u regionalnoj saradnji doprinijeti inicijativi.

"Strategija za Baltičko more pruža politički i strateški okvir za saradnju između zemalja regiona."

"Norveška ima više od 28 godina iskustva iz Interreg saradnje u regionu i vjerujem da će članstvo u strategiji ojačati saradnju u regionalnom razvoju i pomoći izgradnji otpornijih regiona od sjevera prema jugu", rekao je.

Norveška vlada saopćila je da će institucije javnog sektora, kompanije, istraživačke ustanove i organizacije civilnog društva biti pozvane da učestvuju u projektima povezanim sa strategijom.

Očekuje se da će oblasti saradnje uključivati pomorsku sigurnost, energetiku, transport, kulturu, zdravstvo, inovacije, prostorno planiranje, društvenu otpornost i pripravnost za krizne situacije.

Norveška već učestvuje u određenim dijelovima Strategije za Baltičko more, ali zvaničnici navode da će puno članstvo proširiti mogućnosti saradnje širom regiona.