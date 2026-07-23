Predsjednica Nogometnog saveza Norveške smatra da je političko uplitanje u disciplinski postupak ugrozilo integritet nogometa

Norveška razmatra podnošenje prijave FIFA-inom Etičkom odboru zbog Trumpove uloge u ukidanju suspenzije Balogunu Predsjednica Nogometnog saveza Norveške smatra da je političko uplitanje u disciplinski postupak ugrozilo integritet nogometa

Nogometni savez Norveške razmatra podnošenje zvanične prijave Etičkom odboru FIFA-e zbog uloge američkog predsjednika Donalda Trumpa u tome što je jednom američkom reprezentativcu omogućeno da izbjegne trenutnu suspenziju na Svjetskom prvenstvu.

Predsjednica saveza Lise Klaveness izjavila je da će zatražiti odobrenje za podnošenje prijave na sjednici Upravnog odbora, koja bi se trebala održati 6. augusta.

Folarin Balogun, napadač reprezentacije SAD-a rođen u New Yorku, trebao je automatski odraditi suspenziju od jedne utakmice nakon što je isključen zbog oštrog starta u pobjedi Sjedinjenih Američkih Država nad Bosnom i Hercegovinom u šesnaestini finala 2. jula.

Međutim, FIFA je odgodila izvršenje suspenzije nakon što je Trump telefonom razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom i zatražio preispitivanje odluke. Time je Balogunu omogućeno da nastupi u utakmici osmine finala protiv Belgije 7. jula, koju su Sjedinjene Američke Države izgubile rezultatom 4:1.

Trump je javno opisao crveni karton, koji je dosuđen nakon pregleda videosnimka, kao "užasnu" odluku te je sebi pripisao zasluge za to što je FIFA preispitala suspenziju.

"Svi znamo da je na ovu odluku utjecao vanjski pritisak i da nije donesena kroz odgovarajući postupak", rekla je Klaveness za londonski list "The Times".

"Kada na ovaj način savijete pravilo, ulazite na klizav teren koji će ugroziti cijeli sport", dodala je, pozvavši Infantina da prizna kako je način na koji je slučaj vođen bio greška.

Odluka je izazvala brojne kritike, jer su automatske suspenzije nakon crvenih kartona na Svjetskom prvenstvu decenijama dosljedno primjenjivane. FIFA nije objavila detaljno obrazloženje kako su njena disciplinska tijela donijela takvu odluku.

Norveška je ranije podržala i zasebnu prijavu londonske organizacije za ljudska prava "FairSquare", koja optužuje Infantina za kršenje FIFA-inih pravila o političkoj neutralnosti zbog njegovog bliskog odnosa s Trumpom.

"FairSquare" je također podnio prijavu Međunarodnom olimpijskom komitetu, čiji je Infantino član, navodeći slučaj Baloguna i druge primjere navodnog političkog favoriziranja.