Normalan pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz malo vjerovatan dok se mine ne uklone Oko 80 mina još blokira glavni brodski kanal, navodi udruženje tankerske industrije Intertanko

Oko 80 mina još uvijek treba ukloniti iz glavnog brodskog kanala u Hormuškom moreuzu, što u bliskoj budućnosti čini malo vjerovatnim povratak normalnog pomorskog saobraćaja, piše "Guardian" u petak, pozivajući se na udruženje vlasnika tankera Intertanko.

Nekoliko brodova počelo je u četvrtak napuštati Zaljev kroz ovaj strateški prolaz nakon što su Washington i Teheran potpisali memorandum o razumijevanju usmjeren na okončanje neprijateljstava i obnavljanje komercijalnog saobraćaja kroz moreuz.

Međutim, Phil Belcher, direktor pomorskog sektora u Intertanku, izjavio je za "Guardian" da standardna ruta između Irana i Omana i dalje nije sigurna.

"Glavna ruta, kroz sredinu Hormuškog moreuza je zatvorena, to je opasno", rekao je Belcher.

"Posljednja procjena koju imamo je da u Hormuškom moreuzu ima 80 mina. To je ogromna količina i trebat će vremena da se uklone", dodao je.

Hormuški moreuz inače opslužuje oko petinu globalnog izvoza nafte i oko 130 prolazaka brodova dnevno.

Belcher je naveo da brodovi trenutno koriste južnu rutu blizu obale Omana, ali je upozorio da ta alternativa nosi povećan rizik od nasukavanja i sudara zbog uskih plovnih puteva i velike gužve.

Situaciju je uporedio s autoputem čije su srednje trake zatvorene, pa se saobraćaj preusmjerava na zaustavnu traku.

Dodatno, izvještaj navodi da su tokom sukoba zabilježena i ometanja signala, što je poremetilo elektronske navigacione i pozicijske sisteme brodova u regiji.

Nasukavanje, sudar ili potonuće u moreuzu ponovo bi mogli poremetiti globalnu trgovinu, a brodarske kompanije i dalje imaju u vidu blokadu Sueckog kanala 2021. godine kada je kontejnerski brod "Ever Given" zaustavio saobraćaj.

Procjenjuje se da gotovo 600 brodova još uvijek ostaje u Zaljevu nakon što su tamo bili usidreni od februara, što znači da će za smanjenje zaostatka trebati vrijeme, navodi "Guardian".

Richard Meade, glavni urednik pomorskog podatkovnog servisa "Lloyd’s List", rekao je za list da se normalizacija saobraćaja kroz moreuz možda neće dogoditi ni ove godine.

Pomorska industrija također prati prijedlog Irana da uvede takse brodovima koji prolaze kroz moreuz nakon isteka 60-dnevnog perioda bez naplate predviđenog u američko-iranskom memorandumu.

Portparol njemačke brodarske kompanije Hapag-Lloyd rekao je za “Guardian“ da bi naplata prolaza u međunarodnim vodama bila suštinski pogrešna, ističući da se Hormuški moreuz razlikuje od infrastrukturalnih ruta poput Sueckog i Panamskog kanala.

Predstavnici industrije strahuju da bi bilo kakve takse u Hormuzu mogle postaviti presedan za druge strateške pomorske tačke, uključujući Malajski i Tajvanski moreuz.