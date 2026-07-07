Ministri pozvali na brže odobravanje ukrajinskih planova vojne potrošnje i davanje prioriteta potrebama na ratištu

Nordijske i baltičke zemlje pozvali EU da Ukrajini omogući veću fleksibilnost u korištenju kredita od 90 milijardi eura Ministri pozvali na brže odobravanje ukrajinskih planova vojne potrošnje i davanje prioriteta potrebama na ratištu

Ministar odbrane Švedske Pal Jonson i njegove kolege iz više nordijskih i baltičkih zemalja pozvali su u utorak Evropsku uniju da Ukrajini omogući veću fleksibilnost u korištenju kreditnog paketa vrijednog 90 milijardi eura (gotovo 105 milijardi dolara) za hitne vojne potrebe.

U zajedničkom pismu upućenom visokoj predstavnici EU za vanjske poslove Kaji Kallas i evropskom komesaru Andriusu Kubiliusu, ministri odbrane zatražili su da se Ukrajini omogući korištenje Kredita za podršku Ukrajini (Ukraine Support Loan – USL) za vojne kapacitete koji su joj najhitnije potrebni, bez nepotrebnih birokratskih odgađanja.

Pismo su potpisali ministri odbrane Litvanije, Estonije, Latvije, Danske, Poljske i Švedske.

Pozdravili su brzu provedbu programa USL, za koji su naveli da pruža ključnu podršku budžetskim i vojnim potrebama Ukrajine tokom, kako su naveli, tekućeg ruskog agresorskog rata.

Ministri su također pozdravili isplatu prve tranše makrofinansijske pomoći i naveli da Ukrajina priprema dodatne rasporede proizvoda u okviru USL-a koji obuhvataju ključne oblasti vojnih sposobnosti.

Te oblasti uključuju protivzračnu odbranu, zrakoplovnu municiju i sredstva za napade velikog dometa, artiljerijsku municiju, elektronsko ratovanje i eksplozivna sredstva.

Ministri su naveli da je Ukrajina tokom nedavnih sastanaka stručnjaka, kao i razgovora na Vijeću za vanjske poslove i sastancima ministara odbrane, identifikovala hitne vojne potrebe za koje ili ne postoji odgovarajuća alternativa u Evropskoj uniji ili evropska industrija ne može dovoljno brzo isporučiti potrebnu opremu.

Kao primjere su naveli projektile za protivzračnu odbranu PAC-3, projektile AIM-120, projektile dugog dometa ATACMS, mamce ADM-160 MALD i projektile AGM-88 HARM.

“Hitne potrebe Ukrajine moraju biti u središtu pažnje“, naveli su ministri u pismu.

Pozvali su na brzo odobravanje ukrajinskih rasporeda proizvoda u okviru programa USL, uključujući i korištenje odredbe koja omogućava nabavku vojne opreme proizvedene u trećim zemljama.

Ministri su pozvali Evropsku komisiju da ne odgađa odobravanja čekajući završetak procesa mapiranja Evropske odbrambene tehnološke i industrijske baze niti tražeći od Ukrajine dodatne analize tržišta.