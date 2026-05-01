Trump snosi odgovornost da osigura brzo okončanje rata u Iranu, kaže Lars Klingbeil, dodatno zaoštravajući spor s američkim predsjednikom

Njemački vicekancelar kritikovao Trumpovu strategiju prema Iranu Trump snosi odgovornost da osigura brzo okončanje rata u Iranu, kaže Lars Klingbeil, dodatno zaoštravajući spor s američkim predsjednikom

U nastavku višednevnog transatlantskog spora, njemački vicekancelar u petak je kritikovao predsjednika SAD-a Donalda Trumpa zbog njegove strategije prema Iranu, istovremeno ga pozvavši da što prije okonča rat.

„Mislim da je zaista vjerovao da će to biti stvar od dva ili tri dana i da će onda sve biti u redu. On sada snosi odgovornost da osigura da ovaj rat u Iranu brzo završi“, rekao je Lars Klingbeil na događaju povodom Praznika rada u zapadnom gradu Bergkamen.

On je također stao u odbranu kancelara Friedrich Merz nakon kritika koje je američki predsjednik uputio ove sedmice.

„Zaista nam ne trebaju savjeti Donalda Trumpa. On bi trebao pogledati nered koji je sam napravio. Trebao bi osigurati da se sada vode ozbiljni mirovni pregovori u Iranu“, rekao je Klingbeil.

„I to posebno kažem u svjetlu posljednjih dana, kada je davao komentare o njemačkoj saveznoj vladi i kancelaru“, dodao je.

Trump je ranije ove sedmice tvrdio da njemački kancelar smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, što je dodatno pogoršalo odnose između saveznika.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je također naveo da Merz „ne zna o čemu govori“ te upozorio da bi nuklearno naoružani Teheran držao svijet „kao taoca“.