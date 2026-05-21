Njemački tužioci tvrde da je Iranska revolucionarna garda planirala napade u Njemačkoj Tužioci su podigli optužnice protiv dvoje osumnjičenih za navodno planiranje napada i atentata usmjerenih na proizraelske ličnosti, prema časopisu "Der Spiegel"

Njemački tužioci podigli su optužnice protiv dvoje osumnjičenih optuženih za djelovanje u ime Iranske revolucionarne garde i planiranje napada na proizraelske ličnosti, objavio je "Der Spiegel" u četvrtak, javlja Anadolu.

Prema optužnici, glavni osumnjičeni Ali S, danski državljanin afganistanskog porijekla, primao je naređenja od Iranske revolucionarne garde početkom 2025. godine. Zatim je izviđao razne adrese u Berlinu za planirane napade na jevrejske institucije i proizraelske ličnosti do hapšenja prošlog ljeta.

Navodno je kontaktirao afganistanskog državljanina Tawaba M, za kojeg su istražitelji rekli da je pristao nabaviti oružje i angažovati plaćenog ubicu za planirani atentat.

Ali S. je uhapšen prošlog ljeta u Aarhusu, u Danskoj, u saradnji s lokalnom policijom, dok je Tawab M. uhapšen kasnije, u novembru.

Advokat odbrane Alija S, Shahryar Ebrahim-Nesbat, rekao je za "Der Spiegel" da će osporiti navode tužilaštva, naglašavajući da se pretpostavka nevinosti u potpunosti primjenjuje na njihovog klijenta.

Iran je ranije odbacio slične optužbe kao izraelsku propagandu, ali njemački sigurnosni zvaničnici to osporavaju, ukazujući na prethodne istrage o navodnom nadzoru povezanom s Iranom i zavjerama u Njemačkoj.