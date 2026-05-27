Njemački sud osudio bivšu militanticu RAF-a na 13 godina zatvora Daniela Klette optužena je za oružane pljačke dok su ona i drugi bivši članovi RAF-a godinama izbjegavali policiju

Njemački sud je u srijedu osudio bivšu militanticu Frakcije Crvene armije na 13 godina zatvora zbog niza oružanih pljački izvršenih godinama nakon što je ova krajnje ljevičarska teroristička grupa objavila svoje raspuštanje, prenosi Anadolu.

Sud u Verdenu proglasio je Danielu Klette krivom po više tačaka optužnice za pljačku i prekršaje zakona o oružju, nakon što su je tužioci optužili za učešće u prepadima čije su mete bili automobili za prevoz novca i supermarketi između 1999. i 2016. godine.

Ova 67-godišnjakinja je također decenijama bila tražena u vezi s Frakcijom Crvene armije, poznatom po njemačkim inicijalima RAF, a uhapšena je u policijskoj operaciji 2024. godine u berlinskom okrugu Kreuzberg.

Ona je 2020. godine stavljena na listu najtraženijih osoba u Evropi, zajedno s još dva bivša člana RAF-a, Burkhardom Garwegom i Ernst-Volkerom Staubom. Vlasti vjeruju da je ovaj trio pljačkao supermarkete i kamione za prevoz novca kako bi finansirao svoj život u ilegalnosti.

RAF je osnovan 1970. godine i bio je odgovoran za desetine ubistava, otmica i bombaških napada čije su mete bili biznismeni, državni zvaničnici i vojni objekti SAD-a. Grupa je objavila svoje samoraspuštanje 1998. godine.