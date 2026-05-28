Slobodni univerzitet u Berlinu pozvan da prekine akademske veze s Izraelom i zauzme stav protiv aparthejda i genocida

Njemački studenti traže akademski bojkot izraelskih institucija Slobodni univerzitet u Berlinu pozvan da prekine akademske veze s Izraelom i zauzme stav protiv aparthejda i genocida

Studenti Slobodnog univerziteta u Berlinu (FU) organizovali su u četvrtak protest zahtijevajući od uprave univerziteta da se pridruži akademskom bojkotu izraelskih institucija.

Demonstranti su se okupili ispred Instituta za socijalnu i kulturnu antropologiju.

“Studenti protiv genocida: Zaustavite saučesništvo“ i “Studenti antropologije zahtijevaju akademski bojkot“, pisalo je na njihovim transparentima.

Govornici na protestu zatražili su od FU-a da prekine saradnju s izraelskim akademskim institucijama, upozoravajući da bi nastavak saradnje univerzitet učinio saučesnikom u, kako su naveli, izraelskom genocidu u Pojasu Gaze i režimu aparthejda nad Palestincima.

Demonstranti su također uzvikivali slogane poput “Zaustavite genocid“, “Bojkotujte Izrael“, “Od Berlina do Gaze, intifada“ i “Sloboda za Palestinu“.