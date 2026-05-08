Njemački studenti protestuju protiv novog zakona o vojnoj službi Hiljade studenata širom Njemačke nije otišlo na nastavu u petak, obilježavajući godišnjicu završetka Drugog svjetskog rata i upozoravajući protiv povratka regrutaciji

Hiljade studenata širom Njemačke nije otišlo na nastavu u petak protestujući protiv novog zakona o vojnoj službi, upozoravajući da on signalizira širi politički pomak prema militarizaciji, javlja Anadolu.

U organizaciji "Školskog štrajka protiv regrutacije", demonstracije su održane u skoro 130 gradova, uključujući Berlin, Hamburg, Bonn i Minhen.

"Sjećamo se historijskog 8. maja i jasno kažemo: nikad više rat, nikad više fašizam, nikad više regrutacija", saopćila je grupa, obilježavajući 81. godišnjicu završetka Drugog svjetskog rata.

Novi njemački zakon o vojnoj službi, koji je stupio na snagu početkom 2026. godine, zahtijeva od svih muškaraca koji navršavaju 18 godina da popune upitnik kojim se procjenjuje njihova fizička spremnost, vještine i interes za pridruživanje oružanim snagama.

Iako je sistem trenutno dobrovoljan, demonstranti kažu da vlada namjerava ponovo uvesti regrutaciju korak po korak - počevši s obaveznim upitnicima ove godine i ljekarskim pregledima vojnih ljekara sljedeće godine.

"Kancelar Friedrich Merz sugerira da će se uvesti obavezna služba ako se ne javi dovoljno volontera", navodi se u inicijativi uz poruku:

"Ovo jasno pokazuje jednu stvar: pripreme za rat su u toku, a od nas - mladih ljudi - očekuje se da služimo kao topovsko meso."

U Berlinu se oko 2.000 studenata i pristalica okupilo u petak kod Brandenburške kapije, znamenite prijestolnice, a zatim su marširali do sjedišta Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza.

Tokom protesta, studenti su nosili transparente na kojima je pisalo "Nikad više rat! Nikad više fašizam!", "Vaši ratovi - bez nas!" i "Studenti protiv ratova". Drugi su držali transparente na kojima je pisalo "Bogati žele rat, mladi žele budućnost" i "Nema rata, već klasni rat".

Novi njemački zakon o vojnoj službi ima za cilj rješavanje hroničnog nedostatka osoblja u oružanim snagama, koje trenutno imaju oko 184.000 aktivnih vojnika.

Usred rastućih međunarodnih kriza i u nastojanju da se ispune ciljevi NATO-a, Ministarstvo odbrane planira proširiti snage na više od 260.000 do 2035. godine. To bi zahtijevalo 20.000 regruta svake godine, a mnogi analitičari kažu da bi bilo teško dostići taj cilj samo putem dobrovoljnog sistema.

Ako dobrovoljno regrutovanje ne bude dovoljno uspješno, parlament bi morao ponovo razmotriti zakon i mogao bi razmotriti regrutaciju na osnovu potražnje ili čak obaveznu regrutaciju.