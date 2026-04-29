Johann Wadephul tvrdi da su komentari kancelara Merza bili usmjereni na iransku taktiku odugovlačenja

Njemački ministar vanjskih poslova: Merzov komentar o ponižavanju SAD-a bilo je upozorenje Iranu Johann Wadephul tvrdi da su komentari kancelara Merza bili usmjereni na iransku taktiku odugovlačenja

Komentar njemačkog kancelara Friedricha Merza da Iran ponižava SAD bio je zamišljen kao upozorenje Iranu da ozbiljno pregovara, rekao je u srijedu ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

"Ovo je bilo jasno upozorenje Teheranu da ne shvati pogrešno cijelu situaciju", rekao je Wadephul njemačkoj televiziji DW, dodajući da bi trenutni prekid vatre trebao potaknuti Iran da postigne sporazum, a ne da odugovlači pregovore.

Upozorio je da je SAD rasporedio značajne vojne kapacitete u regiji i da bi neuspjeh pregovora mogao dovesti do nove eskalacije.

"Ono što trenutno vidimo je da Teheran igra na vrijeme i ne pregovara zaista na način koji je potreban i koji je potreban", rekao je Wadephul.

"To je loše ponašanje koje Iran trenutno radi i oni, kao što sam rekao, pogrešno shvaćaju svoj stav i preuveličavaju svoju ulogu", dodao je.

Merz je u ponedjeljak kritikovao SAD zbog nedostatka strategije izlaska iz iranskog rata, rekavši da iranski režim ponižava Amerikance tokom razgovora.

"Iranci su očigledno vrlo vješti u pregovaranju, ili bolje rečeno, vrlo vješti u tome da ne pregovaraju, a zatim puštaju Amerikance da putuju u Islamabad i ponovo odu bez ikakvih rezultata", rekao je Merz tokom diskusije sa srednjoškolcima u zapadnom gradu Marsbergu.

"Cijelu naciju ponižava iransko rukovodstvo, posebno ovi takozvani Revolucionarni gardisti (Korpus)", dodao je.

Ove izjave izazvale su oštru kritiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da Merz ne zna o čemu priča i optužio ga da je prihvatio iransko posjedovanje nuklearnog oružja.

"Trenutno radim nešto s Iranom što su druge nacije ili predsjednici trebali učiniti davno", rekao je Trump.

"Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše, i ekonomski i na druge načine", dodao je.