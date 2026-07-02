Pistorius odbacuje Trumpove kritike, poručujući da se odluke unutar NATO-a donose konsenzusom svih država članica i da ih ne može diktirati nijedna pojedinačna zemlja

Njemački ministar odbrane: NATO ne znači „apsolutnu poslušnost“ SAD-u Pistorius odbacuje Trumpove kritike, poručujući da se odluke unutar NATO-a donose konsenzusom svih država članica i da ih ne može diktirati nijedna pojedinačna zemlja

Članstvo u NATO-u ne znači „apsolutnu poslušnost“ Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je u četvrtak njemački ministar odbrane Boris Pistorius, odgovarajući na kritike Trumpove administracije, prenosi Anadolu.

U intervjuu za sedmični informativni magazin Der Spiegel, Pistorius je naglasio da savez funkcioniše na principu konsenzusa, a ne dominacije bilo koje pojedinačne članice.

Na pitanje: „Trump zahtijeva lojalnost od NATO partnera poput Njemačke – pod čime podrazumijeva apsolutnu poslušnost. Pristajete li na to?“, Pistorius je to odbacio.

„Poslušnost nije koncept NATO-a“, rekao je on. „Odluke unutar NATO-a donose se slobodnim konsenzusom svih država članica, i to bez diktata pojedinačnih država članica.“

Pistorius je priznao da ton Trumpove administracije ponekad može biti „malo grublji“ tokom nesuglasica s evropskim saveznicima, ali je dodao da su se Evropljani navikli na to i da ostaju fokusirani na zajedničke interese.

Naglasio je da Njemačka značajno jača svoje odbrambene kapacitete iz vlastitog uvjerenja, a ne pod vanjskim pritiskom.

„Mnogo investiramo u naše kapacitete odvraćanja i odbrane“, rekao rescheduled Pistorius. „Ulažemo sve napore da ojačamo operativnu spremnost njemačkih oružanih snaga... za sigurnost Njemačke i naših NATO partnera.“

Ministar je priznao da evropski saveznici dugo nisu ispunjavali svoje obaveze prema NATO-u — posebno u pogledu izdvajanja za odbranu — na štetu saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Sugerisao je da su ti dani sada prošlost.

„Ono što je važno jeste da se vratimo definisanju cilja koji svi zajedno provodimo“, rekao je Pistorius, misleći na nedavno dogovorene ciljeve odbrambene potrošnje. Dodao je da evropske nacije sada ulažu velika sredstva i preuzimaju veću odgovornost za kolektivnu odbranu saveza.