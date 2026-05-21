Njemački ministar kritikovao izraelskog ministra Ben-Gvira zbog postupanja prema aktivistima flotile za Gazu Ministar razvoja Radovan kazao je da su izjave i slike Ben-Gvira koje prikazuju njegov tretman prema aktivistima flotile za Gazu "uznemirujuće" i "neprihvatljive"

Njemački ministar razvoja Reem Alabali Radovan u četvrtak je oštro kritikovao izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog zlostavljanja aktivista flote pomoći za Gazu nakon njihovog ilegalnog pritvora, javlja Anadolu.

"Slike i izjave izraelskog ministra policije Ben-Gvira su uznemirujuće i neprihvatljive", rekla je u izjavi, ponavljajući poziv za neograničen humanitarni pristup Gazi usred teške situacije na okupiranim palestinskim teritorijama.

"Mora se uložiti svaki napor kako bi se osiguralo da ljudi kojima je potrebna pomoć dobiju sigurno, brzo i bez prepreka", rekao je Radovan.

"To zahtijeva pouzdan pristup i odobrenje podrške od međunarodnih organizacija - u skladu s međunarodnim pravom. Humanost nikada ne smije biti predmet pregovora."

Ben-Gvir je u srijedu objavio snimak na društvenim mrežama na kojem ismijava propalestinske aktiviste koji su bili vezani i prisiljeni klečati nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Ministar je izazvao ogorčenje i u zemlji i u inostranstvu nakon što je objavio video u trajanju od minute.

Izraelske snage su u ponedjeljak presrele Globalnu flotilu Sumud u međunarodnim vodama, pritvorivši sve aktiviste na brodu.

Flotila, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u pokušaju da probije izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine