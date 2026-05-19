Njemački krajnje desni AfD vodi u najnovijoj anketi dok Merzova popularnost opada AfD se popeo na 29 posto, dok kancelar Friedrich Merz zauzima posljednje mjesto među vodećim političarima u anketi instituta INSA

Njemačka krajnje desničarska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) povećala je svoju prednost u odnosu na konzervativni blok kancelara Friedricha Merza na sedam procentualnih poena, pokazuju rezultati ankete javnog mnijenja objavljeni u utorak, prenosi Anadolu.

Istraživanje, koje je proveo institut za ispitivanje javnog mnijenja INSA, procjenjuje podršku antiimigracijski orijentisanom AfD-u na 29 posto.

U međuvremenu, Merzova Kršćansko-demokratska unija i njena bavarska sestrinska stranka, Kršćansko-socijalna unija (CDU/CSU), pale su na 22 posto – što je pad od skoro sedam procenata od izbora održanih u zemlji u februaru 2025. godine.

Anketa dolazi u vrijeme pada rejtinga popularnosti samog Merza i unutrašnjih sukoba unutar njegove koalicije oko prioriteta potrošnje i dugo obećavanih reformi, koje se kreću od služenja vojnog roka do penzija, poreza i zdravstvene zaštite, kao i mogućih smanjenja socijalnih programa.

Podrška Merzovom mlađem koalicionom partneru, Socijaldemokratama (SPD), ostala je uglavnom nepromijenjena na 12,5 posto.

Među opozicionim strankama u parlamentu, Zeleni su dobili 14%, dok je Ljevica (Die Linke) na 10,5 posto.

Istraživanje je također ukazalo na oštar lični pad kancelara, naglašavajući nelagodu birača spram njegovog rukovođenja. Na INSA-inoj rang-listi popularnosti 20 najistaknutijih njemačkih političara, Merz je zauzeo posljednje mjesto, s ocjenom 2,7 od 10.

Nasuprot tome, socijaldemokratski ministar odbrane Boris Pistorius predvodi listu. Iza njega slijede novi premijer Baden-Württemberga Cem Özdemir iz Zelenih i konzervativni premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wüst.

Anketa je također istakla značajan porast podrške ko-liderici AfD-a Alice Weidel, koja se popela na četvrto mjesto sa osmog pozicije na kojoj je bila sedmicu ranije, profitirajući od gubitka zamaha aktuelne vlade.