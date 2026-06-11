Jens Spahn kritikuje AfD zbog bliskih veza s Rusijom, tvrdeći da pozivi stranke na promjenu vanjske politike nisu patriotizam, već izdaja otadžbine

Njemački konzervativac optužio AfD da je "glasnik Kremlja" i Putinov saučesnik Jens Spahn kritikuje AfD zbog bliskih veza s Rusijom, tvrdeći da pozivi stranke na promjenu vanjske politike nisu patriotizam, već izdaja otadžbine

Visokopozicionirani njemački konzervativni političar optužio je u četvrtak krajnje desničarsku stranku Alternativa za Njemačku (AfD) da djeluje kao "glasnik" Kremlja i dopušta da je Rusija koristi za podjelu i slabljenje njemačkog društva, javlja Anadolu.

Jens Spahn, vođa parlamentarne grupe vladajućih demokršćana, oštro je govorio tokom sjednice Bundestaga, kritikujući AfD zbog bliskih veza s Rusijom i navodeći da njihovo protivljenje vojnoj pomoći Ukrajini zapravo odražava rusku propagandu.

Obraćajući se direktno suvoditeljici AfD Alice Weidel, Spahn je izjavio: "Ruski predsjednik je izabrao vas, AfD, da podijelite i oslabite naše društvo. Vi, gospođo Weidel, i vaša frakcija ste Putinovi popustljivi saučesnici. Vi ste Putinov glasnogovornik."

Dodao je: "Vaše obožavanje Putina u vreme rata, vaše klanjanje Moskvi - to nije patriotizam. To je izdaja otadžbine."

Ranije na sjednici, Weidel je oštro kritikovala vanjsku politiku kancelara Friedricha Merza, optužujući vladu da gura Njemačku bliže ratu kroz svoju opsežnu vojnu pomoć Ukrajini.

"Šaljete milijarde i milijarde u Ukrajinu, čime finansirate produžavanje rata koji je odavno trebao biti okončan", rekla je Weidel.



Ona je također ponovila snažno protivljenje AfD-a da se Ukrajina ikada pridruži Evropskoj uniji ili NATO-u.