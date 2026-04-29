Njemački kancelar: Slobodan tranzit duž globalnih morskih puteva ključan za ekonomski uspjeh Friedrich Merz je kazao da geopolitičke tenzije pogađaju globalnu ekonomiju, uključujući Njemačku, na njenim najranjivijim tačkama

Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je u srijedu važnost slobodnog tranzita duž globalnih morskih puteva, rekavši da će vanjska i sigurnosna politika vlade i dalje davati prioritet tome, javlja Anadolu.

"Za industrijsku i trgovačku naciju poput Njemačke, neograničeno korištenje globalnih morskih puteva, a zapravo i pomorska sigurnost, preduvjet je za uspješnu ekonomiju", rekao je Merz na nacionalnoj pomorskoj konferenciji u gradu Emdenu.

"Danas svjedočimo da kada geopolitičke tenzije uzrokuju pomorska uska grla, globalna ekonomija je pogođena, a mi smo pogođeni tamo gdje smo najranjiviji", rekao je, dodajući da su najnoviji događaji još jednom pokazali blisku međusobnu povezanost ekonomske i sigurnosne politike.

"Živimo u eri fundamentalnog globalnog preusmjeravanja. Sigurnost i konkurentnost su dvije strane iste medalje", rekao je Merz.



"Koliko brzo ćemo napredovati u oba područja istovremeno odredit će koliko ćemo dobro, koliko slobodno i koliko prosperitetno živjeti u Njemačkoj u 21. stoljeću."

Merz je govorio u vrijeme zastoja u plovidbi kroz Hormuški moreuz, ključni pomorski prolaz uz Iran, dok je na snazi primirje između SAD-a i Izraela nakon sukoba s tom zemljom.