Njemački kancelar: Slobodan tranzit duž globalnih morskih puteva ključan za ekonomski uspjeh

Ayhan Şimşek
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je u srijedu važnost slobodnog tranzita duž globalnih morskih puteva, rekavši da će vanjska i sigurnosna politika vlade i dalje davati prioritet tome, javlja Anadolu.
"Za industrijsku i trgovačku naciju poput Njemačke, neograničeno korištenje globalnih morskih puteva, a zapravo i pomorska sigurnost, preduvjet je za uspješnu ekonomiju", rekao je Merz na nacionalnoj pomorskoj konferenciji u gradu Emdenu.
"Danas svjedočimo da kada geopolitičke tenzije uzrokuju pomorska uska grla, globalna ekonomija je pogođena, a mi smo pogođeni tamo gdje smo najranjiviji", rekao je, dodajući da su najnoviji događaji još jednom pokazali blisku međusobnu povezanost ekonomske i sigurnosne politike.
"Živimo u eri fundamentalnog globalnog preusmjeravanja. Sigurnost i konkurentnost su dvije strane iste medalje", rekao je Merz.
"Koliko brzo ćemo napredovati u oba područja istovremeno odredit će koliko ćemo dobro, koliko slobodno i koliko prosperitetno živjeti u Njemačkoj u 21. stoljeću."
Merz je govorio u vrijeme zastoja u plovidbi kroz Hormuški moreuz, ključni pomorski prolaz uz Iran, dok je na snazi primirje između SAD-a i Izraela nakon sukoba s tom zemljom.