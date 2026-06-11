Evropa ispunjava svoja obećanja, kazao je Merz, dodajući da očekuje podršku većine evropskih poslanika

Njemački kancelar očekuje odobrenje trgovinskog sporazuma SAD–EU u Evropskom parlamentu naredne sedmice Evropa ispunjava svoja obećanja, kazao je Merz, dodajući da očekuje podršku većine evropskih poslanika

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u četvrtak da je uvjeren da će Evropski parlament sljedeće sedmice odobriti veliki trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocjenjujući to kao dokaz da Evropa ispunjava svoja obećanja.

U obraćanju njemačkom parlamentu, Merz je izrazio optimizam da će sporazum, postignut s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u julu prošle godine, dobiti široku podršku evropskih zakonodavaca i ukloniti važnu prepreku u transatlantskim odnosima.

“Želim to reći ovdje i sada. Računam na široku podršku u Evropskom parlamentu naredne sedmice. To će biti jasan signal da Evropa ispunjava svoja obećanja. S druge strane, isto očekujemo i od naših partnera“, rekao je.

Sporazum EU–SAD ranije je ove godine u više navrata odgađan u Evropskom parlamentu zbog novih prijetnji carinama od strane Trumpa, tenzija oko Grenlanda i zabrinutosti poslanika u vezi s pojedinim odredbama sporazuma.

Kancelar Merz je rekao da je Evropska unija na putu da riješi trgovinske nesuglasice s Trumpovom administracijom, istovremeno jačajući veze s drugim globalnim partnerima kako bi smanjila zavisnost od bilo koje pojedinačne zemlje i promovirala otvorenu i pravednu globalnu trgovinu.

On je ukazao na nedavni napredak, uključujući potpisivanje modernizovanog sporazuma EU–Meksiko prije tri sedmice i privremenu primjenu trgovinskog sporazuma s državama Mercosura od 1. maja. Pregovori s Indijom, Australijom i Indonezijom su završeni, dok razgovori s Malezijom, Filipinima i Tajlandom dobro napreduju, rekao je.

“Sve ovo pokazuje da smo veoma poželjan partner na svjetskoj sceni“, rekao je Merz poslanicima.

“Postoje zemlje koje žele održati svjetski poredak zasnovan na pravilima i proširiti ga zajedno s nama. Evropa će igrati aktivnu ulogu u tom procesu“, dodao je.