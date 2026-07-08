Kancelar kaže da evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost, jačaju savez i stvaraju pravedniji model podjele tereta sa SAD-om

Njemački kancelar Merz: Samit u Ankari označava početak novog, više evropskog NATO-a Kancelar kaže da evropski saveznici preuzimaju veću odgovornost, jačaju savez i stvaraju pravedniji model podjele tereta sa SAD-om

Njemački kancelar Friedrich Merz u srijedu je pohvalio skup lidera savezničkih zemalja visokog nivoa u Ankari, ocijenivši da samit predstavlja početak nove ere za NATO, dok evropske zemlje preuzimaju veću odgovornost za vlastitu odbranu.

“Napravili smo važan korak naprijed na putu ka novom NATO-u“, rekao je Merz novinarima u glavnom gradu Turske na završetku dvodnevnog samita.

“Od danas je NATO više evropski nego ikada. A ipak, ostaje čvrsto ukorijenjen u transatlantskom partnerstvu“, dodao je.

Merz je istakao da se evropski saveznici ubrzano kreću ka ispunjavanju ciljeva izdvajanja za odbranu dogovorenih na samitu u Hagu 2025. godine. Povećanjem svojih obaveza, rekao je, Evropa jača kolektivno odvraćanje saveza i osigurava pravedniju podjelu finansijskog tereta sa Washingtonom.

Merz se također osvrnuo na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu, kazavši da je Trump ranije oštro kritikovao evropske saveznike, ali da je u Ankari bio konstruktivan i pažljivo saslušao zabrinutosti drugih lidera.

“Predsjednik Trump učestvovao je u svim današnjim razgovorima bez izuzetka, ostajući cijelo vrijeme u sali za sastanke“, rekao je Merz.

“Ono što me je posebno iznenadilo jeste njegovo pažljivo slušanje predstavnika manjih država članica. Bio je veoma svjestan onoga što se dešava u tim manjim državama članicama i pokazao je veliku empatiju“, rekao je.

Uprkos tenzijama i skepticizmu prije samita, Merz je rekao da je skup na kraju završio uspjehom za sve saveznike.

“Vraćam se u Njemačku sa sigurnim osjećajem da smo dali značajan doprinos osiguravanju da NATO ostane ujedinjen, da postane snažniji i da postane više evropski“, rekao je Merz.

“Zajedno radimo ono što smo namjeravali, služiti miru i slobodi u svijetu“, zaključio je.