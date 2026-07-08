Učinit ćemo NATO snažnijim u Evropi kako bi ostao snažan transatlantski savez, naglasio je

Njemački kancelar Merz: Samit u Ankari donijet će "novi duh" u NATO Učinit ćemo NATO snažnijim u Evropi kako bi ostao snažan transatlantski savez, naglasio je

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u srijedu da se nada da će samit NATO-a u Ankari označiti novo poglavlje za Savez, jačajući saradnju i jedinstvo između SAD-a i njihovih evropskih partnera, javlja Anadolu.

"Uvjeren sam da ćemo, počevši od Ankare, vidjeti novi duh unutar NATO-a - onaj koji će Savez učiniti jačim i ujedinjenijim", rekao je novinarima po dolasku na mjesto održavanja samita u turskom predsjedničkom kompleksu.

Merz je rekao da su evropske članice saveza spremne preuzeti veću odgovornost i značajno povećavaju izdvajanja za odbranu kako bi ispunile ciljeve postavljene na prethodnom samitu lidera NATO-a 2025. godine.

"Prošle godine u Hagu odlučili smo značajno pojačati naše odbrambene napore - i ispunili smo ih", rekao je Merz, dodajući da će razmotriti napredak tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i drugim liderima.



"Učinit ćemo NATO snažnijim u Evropi kako bi ostao snažan transatlantski savez", naglasio je.

