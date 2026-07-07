Kancelar Merz kaže da Evropi treba snažan NATO u turbulentnim vremenima i da su evropski saveznici spremni preuzeti veću odgovornost za jačanje evropskog stuba saveza

Njemački kancelar Merz: Samit NATO-a u Ankari će prenijeti poruku snage i jedinstva Kancelar Merz kaže da Evropi treba snažan NATO u turbulentnim vremenima i da su evropski saveznici spremni preuzeti veću odgovornost za jačanje evropskog stuba saveza

Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je u utorak uvjerenje da će samit NATO-a u Turskoj projektovati "snagu i jedinstvo" u vrijeme globalnih napetosti i sukoba, javlja Anadolu.

"Samit NATO-a u Ankari održava se u turbulentnim vremenima, a u tim vremenima nam je potreban snažan i ujedinjen NATO kao garant naše slobode i sigurnosti", rekao je Merz novinarima na berlinskom aerodromu prije polaska na događaj u turskoj prijestolnici Ankari.

Merz je rekao da su evropski saveznici spremni preuzeti veću odgovornost unutar saveza povećanjem potrošnje na odbranu i jačanjem vojnih sposobnosti, čime će ojačati evropski stub NATO-a.

Kancelar je rekao da je posljednjih sedmica vodio intenzivne razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, drugim evropskim liderima i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom kako bi osigurao pozitivne rezultate samita.

"Nadam se da ćemo zajedno uspjeti u njegovanju 'duha Ankare' na ovom samitu", rekao je Merz.



"Gradimo snažniji evropski dio NATO-a kako bi savez ostao čvrsto povezan s obje strane Atlantika. To bi trebala biti poruka ovog samita."



Dodao je da je cilj postići i jaču transatlantsku saradnju i znatno jače evropske odbrambene sposobnosti.