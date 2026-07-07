Njemački kancelar Merz: Samit NATO-a u Ankari će prenijeti poruku snage i jedinstva

Ayhan Şimşek
07. juli 2026.•Ažuriranje: 07. juli 2026.
Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je u utorak uvjerenje da će samit NATO-a u Turskoj projektovati "snagu i jedinstvo" u vrijeme globalnih napetosti i sukoba, javlja Anadolu.
"Samit NATO-a u Ankari održava se u turbulentnim vremenima, a u tim vremenima nam je potreban snažan i ujedinjen NATO kao garant naše slobode i sigurnosti", rekao je Merz novinarima na berlinskom aerodromu prije polaska na događaj u turskoj prijestolnici Ankari.
Merz je rekao da su evropski saveznici spremni preuzeti veću odgovornost unutar saveza povećanjem potrošnje na odbranu i jačanjem vojnih sposobnosti, čime će ojačati evropski stub NATO-a.
Kancelar je rekao da je posljednjih sedmica vodio intenzivne razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, drugim evropskim liderima i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom kako bi osigurao pozitivne rezultate samita.
"Nadam se da ćemo zajedno uspjeti u njegovanju 'duha Ankare' na ovom samitu", rekao je Merz.
"Gradimo snažniji evropski dio NATO-a kako bi savez ostao čvrsto povezan s obje strane Atlantika. To bi trebala biti poruka ovog samita."
Dodao je da je cilj postići i jaču transatlantsku saradnju i znatno jače evropske odbrambene sposobnosti.