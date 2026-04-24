Njemački kancelar Merz pozvao Iran na povratak pregovorima, rekao da bi Evropa mogla ublažiti sankcije Friedrich Merz kazao da su Evropljani spremni postepeno ublažavati sankcije Iranu ako Teheran konstruktivno učestvuje u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je pozvao Iran da nastavi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da su evropske zemlje spremne postepeno ublažavati sankcije ako Teheran bude konstruktivan.

Govoreći novinarima na kraju dvodnevnog neformalnog samita lidera Evropske unije u grčkoj kiparskoj administraciji, Merz je rekao da su razgovarali o najnovijim dešavanjima i razmijenili mišljenja tokom ručka s liderima partnerskih zemalja s Bliskog istoka.

"Pregovori sada moraju biti nastavljeni, na tome insistiramo. Iran kupuje vrijeme i zato moramo pojačati pritisak na Iran", rekao je Merz, osvrćući se na uslove koje je Teheran postavio za učešće u novoj rundi razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu s ciljem okončanja rata.

"Ako želimo postići sveobuhvatan sporazum, spremni smo postepeno ublažavati sankcije, ali još nismo došli do toga", dodao je.

Njemački konzervativni lider rekao je da je cilj postići sveobuhvatan sporazum koji bi definitivno okončao iranski nuklearni program, zaustavio prijetnje Irana prema Izraelu i susjednim zemljama te osigurao slobodnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac.

Dodao je da je Njemačka također spremna doprinijeti takvom procesu osiguravanja Hormuškog tjesnaca, u skladu s međunarodnim pravom i uz poštivanje nacionalnih procedura.

"Za to rat mora biti završen. Mora postojati pravna osnova i mandat njemačkog parlamenta", rekao je Merz.



"I na kraju, mora postojati održiv politički i vojni koncept kako bismo mogli poduzeti takav korak", dodao je.