Njemački kancelar Merz osudio napad dronom u blizini nuklearne elektrane u Emiratima Kancelar upozorio Iran na dalju eskalaciju i poručio da Teheran mora ući u ozbiljne pregovore sa SAD-om radi okončanja rata

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je osudio napad dronom koji je izazvao požar u blizini nuklearne elektrane Ujedinjenih Arapskih Emirata i pozvao Iran na deeskalaciju i povratak pregovorima.

"Snažno osuđujemo nove iranske zračne napade protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih partnera", naveo je Merz u saopćenju objavljenom putem društvene mreže kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Napadi na nuklearna postrojenja predstavljaju prijetnju sigurnosti ljudi širom cijelog regiona", upozorio je.

Kancelar je pozvao Iran da izbjegne poteze koji bi mogli izazvati opasnu eskalaciju i ponovio poziv na diplomatsko rješenje.

"Iran mora ući u ozbiljne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, prestati prijetiti svojim susjedima i otvoriti Hormuški moreuz bez ograničenja", rekao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćile da su sistemi protivzračne odbrane presreli dva drona i pratili treći koji je pogodio električni generator izvan unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Barakah. Lokalni zvaničnici naveli su da nema povrijeđenih, da nisu zabilježeni utjecaji na nivoe radiološke sigurnosti te da nema rizika za javnost ili okoliš.