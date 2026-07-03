Kancelar navodi da Njemačka udvostručuje svoj odbrambeni budžet i ulaže najveća sredstva u vojne kapacitete u svojoj istoriji

Njemački kancelar Merz odbacio Trumpove kritike o podjeli tereta unutar NATO-a Kancelar navodi da Njemačka udvostručuje svoj odbrambeni budžet i ulaže najveća sredstva u vojne kapacitete u svojoj istoriji

Njemački kancelar Friedrich Merz usprotivio se u petak kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa da evropski saveznici u NATO-u, a posebno Njemačka, ne podnose svoj dio tereta kada je riječ o izdacima za odbranu, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merz je rekao da Njemačka poduzima velike korake kako bi povećala svoja ulaganja u odbranu i ispunila ciljeve dogovorene na samitu NATO-a 2025. godine u Haagu.

„Njemačka udvostručuje svoj odbrambeni budžet u roku od četiri godine“, rekao je Merz novinarima. „Ovo je najveći napor koji smo ikada uložili da ojačamo naše odbrambene kapacitete. U tom pogledu, nemamo se čega stidjeti.“

U objavama na svojoj platformi Truth Social, Trump je nazvao „smiješnim“ to što SAD nastavljaju ono što je opisao kao „jednostran“ odnos u kojem Washington snosi neproporcionalan dio tereta.

Trump je podijelio grafikon koji poredi izdvajanja za odbranu među članicama NATO-a i napisao: „Smiješno je da SAD nastavljaju ovim jednostranim putem kada odnos nije recipročan. Nisu bili tu za nas!!!“

U ranijoj objavi posebno je izdvojio Njemačku: „Sjedinjene Države troše daleko više novca na NATO nego bilo koja druga zemlja kako bi ih zaštitile, a da od toga nemaju nikakve koristi. Ostali, uključujući Njemačku, troše mnogo ma nje. (2014-2025) Smiješno!“