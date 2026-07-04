Kancelar Merz u telefonskom razgovoru poručio ukrajinskom predsjedniku da Kijev može računati na podršku Berlina nakon ruskih zračnih napada

Njemački kancelar Merz obećao nastavak podrške Ukrajini Kancelar Merz u telefonskom razgovoru poručio ukrajinskom predsjedniku da Kijev može računati na podršku Berlina nakon ruskih zračnih napada

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u subotu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da Kijev može računati na nastavak podrške Berlina, posebno u trenutku kada Ukrajina nastoji ojačati svoju protivzračnu odbranu usljed intenziviranih ruskih napada.

Portparol njemačke vlade Stefan Kornelius saopćio je da je Merz telefonom razgovarao sa Zelenskim, koji je kancelara informisao o posljedicama najnovijih ruskih zračnih napada na glavni grad Kijev i Sumsku oblast.

"Predsjednik Zelenski informisao je kancelara o posljedicama nedavnih ruskih zračnih napada na Kijev i druge dijelove Ukrajine", naveo je Kornelius u saopćenju.

"Predsjednik je zahvalio kancelaru na podršci Njemačke, posebno u oblasti protivzračne odbrane", dodao je.

"Merz je ponovio da Ukrajina može računati na kontinuiranu podršku Njemačke", rekao je portparol.

Njemačka je od početka rata u februaru 2022. godine jedan od najvažnijih vojnih saveznika Ukrajine, pružajući napredne sisteme naoružanja, municiju i značajnu finansijsku pomoć, te se pridružila zapadnim sankcijama protiv Moskve.