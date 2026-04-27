Njemački kancelar Merz kritizirao SAD i Izrael zbog produženog rata s Iranom

Ayhan Şimşek
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je ponovo kritikovao SAD i Izrael zbog produženog rata s Iranom, te je najavio da će Evropljani pojačati diplomatske napore kako bi pronašli rješenje.
"Što se tiče Irana, da, postao sam razočaran", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Berlinu, kada su ga pitali o njegovim ranijim izjavama da SAD nema strategiju izlaska i da su Amerikanci poniženi od Teherana.
"SAD i Izrael su od samog početka pretpostavili da će ovaj problem biti riješen u roku od nekoliko dana, a sada moramo priznati da nije tako", rekao je kancelar.
"Zato mi, s evropske strane, želimo doprinijeti diplomatski u pronalaženju rješenja", dodao je.
Konzervativni lider je naveo da je Njemačka ponovo pokrenula direktne razgovore s Iranom i da se konsultuje s regionalnim partnerima kako bi podržala diplomatske inicijative usmjerene na rješavanje sukoba.
"U bliskoj smo koordinaciji s američkom stranom, ali također jasno stavljamo do znanja da imamo vlastite evropske ideje o tome kako doći do rješenja ovog sukoba", rekao je Merz.
"Nadam se da ćemo uspjeti, ali nisam siguran", zaključio je.