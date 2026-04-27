Njemački kancelar Merz kaže da SAD "nema strategiju izlaska" iz iranskog rata, naziva Teheran "vještim pregovaračem" Kancelar kaže da "iransko vodstvo ponižava cijelu naciju"

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je kritizirao SAD zbog nedostatka "strategije izlaska" iz iranskog rata, rekavši da su Iranci "vrlo vješti" pregovarači.

"Problem s takvim sukobima je uvijek sljedeći: Ne morate samo ući; morate i izaći. To smo vrlo bolno vidjeli u Afganistanu, 20 godina. Vidjeli smo to u Iraku", rekao je Merz tokom razgovora sa srednjoškolcima u zapadnom gradu Marsbergu.

SAD je "jasno ušao u ovaj rat u Iranu bez ikakve strategije", citirala je kancelara njemačka novinska agencija DPA, dodajući da je zato sada još teže okončati sukob.

Merz je rekao da ne vjeruje da SAD može brzo okončati rat u Iranu „jer su Iranci očigledno jači nego što se očekivalo, a Amerikanci očigledno nemaju ni zaista uvjerljivu strategiju u pregovorima.“

„Pogotovo jer su Iranci očigledno vrlo vješti u pregovaranju - ili, bolje rečeno, vrlo vješti u tome da ne pregovaraju“, rekao je kancelar.



„Cijelu naciju ponižava iransko rukovodstvo“, dodao je.

Merz je također upozorio da je američki rat u Iranu duboko utjecao na ekonomske performanse njegove zemlje.

„Trenutno je to prilično nezgodna situacija i košta nas mnogo novca. Ovaj sukob, ovaj rat protiv Irana, ima direktan utjecaj na naše ekonomske performanse.“

Prošle sedmice, smanjena je prognoza rasta u EU-u za ovu i sljedeću godinu, direktno okrivljavajući Iran za američko-izraelski rat.

Koalicija Merza, predvođena konzervativcima, sada očekuje da će ekonomija ove godine rasti samo 0,5%, u odnosu na prethodnu procjenu od 1,0%. Za 2027. godinu, također je snizila svoju prognozu sa 1,3% na 0,9%.

Ranije ovog mjeseca, anketa koju je proveo nedjeljni dnevni list Bild am Sonntag pokazala je da je 70% birača s pravom glasa nezadovoljno Merzovim učinkom, dok je samo 21% zadovoljno. Sedamdeset tri posto ispitanika nezadovoljno je koalicijom desnog centra koju čine kršćanski demokrati i socijaldemokrati, dok je samo 20% zadovoljno.