Njemački kancelar Merz izviždan zbog vladine politike Drugi put u ovoj sedmici, učesnici su prekinuli Merzov javni govor na nekoliko minuta, vičući slogane, zviždući i dobacujući

Kancelar Friedrich Merz glasno je izviždan u petak tokom govora na skupu njemačkih katolika u Wurzburgu, dok je nekoliko učesnika protestovalo protiv vladine ekonomske i klimatske politike.

Tenzije su se rasplamsale nakon što je mladi učesnik izazvao Merza zbog njegovih nedavnih izjava u kojima je sugerirao da Nijemci trebaju raditi duže. Učesnik je također kritikovao vladine planove za reformu sistema socijalnog osiguranja i žalio se na veće troškove života, što je navelo kancelara da brani svoj stav.

„U mojoj stranci niko nikada nije rekao da su ljudi u Njemačkoj lijeni. Niti sam ja“, rekao je Merz, dodajući da su njegove široko debatovane izjave samo dovele u pitanje izvodljivost četverodnevne radne sedmice.

„Zemlja poput Švicarske ima radno vrijeme koje je 200 sati godišnje duže od njemačkog. A Švicarska je demonstrabilno bolje situirana od nas“, rekao je.

Dok je Merz pokušavao objasniti svoj stav, nekoliko mladih ljudi ga je prekinulo, skandirajući da vladine politike vode zemlju u „katastrofalnu“ situaciju. Također su protestovali protiv onoga što su opisali kao poništavanje klimatskih obećanja kroz nedavne promjene u energetskoj politici.

Uprkos pokušajima moderatora da uspostavi red, mladi demonstranti su nastavili vikati i zviždati. Neki su razvili transparent optužujući Merza da podstiče klimatsku krizu svojom politikom. Osoblje obezbjeđenja je na kraju nekoliko njih ispratilo iz sale.

To je bio drugi put u sedmici da su kancelarovi javni govori dočekani sa značajnim prekidom. U utorak, tokom govora na kongresu sindikata u Berlinu, Merz se suočio sa sličnim dobacivanjem. Dok se zalagao za ekonomske reforme i promjene u sistemu socijalnog osiguranja zemlje, njegov govor su isprekidali zvižduci i uzvici delegata.