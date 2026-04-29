Njemački kancelar Merz izrazio sumnje o ratu u Iranu, kaže da su odnosi s Trumpom dobri Kancelar kaže da Evropa trpi energetske i ekonomske posljedice produženog američko-izraelskog sukoba s Iranom

Njemački kancelar Friedrich Merz u srijedu je pokušao ublažiti napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog rata u Iranu, ističući da već dugo upozorava na ozbiljne ekonomske posljedice dugotrajnog sukoba, javlja Anadolu.

"Lični odnos između američkog predsjednika i mene, po mom mišljenju, je nepromijenjen i dobar", rekao je Merz novinarima u Berlinu, kada su ga pitali o njegovom sve kritičnijem stavu o ratu u Iranu i napadima američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama.

"Od početka sam imao sumnje u ono što je pokrenuto ratom u Iranu i zato sam to i rekao", izjavio je Merz.

"Njemačka i Evropa trpe ozbiljne posljedice, na primjer zbog mogućeg zatvaranja Hormuškog moreuza."

Njemački kancelar je rekao da produženi američko-izraelski sukob s Iranom ima direktan utjecaj na opskrbu energijom u Evropi i Njemačkoj, značajno smanjujući ekonomske performanse.

"Stoga pozivam na rješavanje ovog sukoba, a mi i dalje vodimo produktivne razgovore jedni s drugima", rekao je.

"Dakle, rečeno anglo-američkim jezikom, i dalje smo u dobrim odnosima."