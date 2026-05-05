Njemački kancelar Merz isključio prijevremene izbore ili manjinsku vladu

Njemački kancelar Friedrich Merz isključio je u utorak mogućnost prijevremenih izbora, kao i vladavinu u manjinskom sastavu, odbacujući spekulacije o stabilnosti njegove koalicione vlade, javlja Anadolu.

Govoreći na jednom poslovnom događaju u Berlinu, Merz je rekao da će održati koaliciju između svojih kršćanskih demokrata (CDU/CSU) i socijaldemokrata lijevog centra (SPD), uprkos opadanju podrške u anketama javnog mnijenja.

„Ovo kažem vrlo jasno i nedvosmisleno: manjinska vlada za mene nije opcija. Neću ulaziti u takvu vladu, niti ću je izazvati“, rekao je Merz, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Također je odbacio pozive za prijevremene izbore, upozorivši da bi produžena kampanja produbila ekonomsku neizvjesnost u najvećoj evropskoj ekonomiji.

„Vjeruje li iko ozbiljno da zemlja usred izborne kampanje i ovakve ekonomske krize može donijeti neophodne odluke koje su nam trenutno potrebne?“ rekao je on.

Merz je naveo da namjerava zadržati koaliciju sa SPD-om do kraja zakonodavnog mandata, s ciljem osiguravanja stabilnog upravljanja državom.

Istraživanje instituta INSA objavljeno u nedjelju pokazalo je da je Merzov rejting pao godinu dana nakon što je preuzeo dužnost 6. maja 2025. godine.

Anketa je pokazala da je 71 posto ispitanika nezadovoljno njegovim radom, dok je 19 posto izrazilo odobravanje.

Također je pokazalo da samo 16 posto birača koalicionu vladu smatra uspješnom u njenoj prvoj godini.