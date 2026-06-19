Friedrich Merz kaže da je prijedlog budžeta Evropske komisije za period 2028–2034. "previsok", poziva na novi prijedlog

Njemački kancelar kritizira prijedlog budžeta EU-a, protivi se novom zaduživanju Friedrich Merz kaže da je prijedlog budžeta Evropske komisije za period 2028–2034. "previsok", poziva na novi prijedlog

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je pozvao na smanjenje prijedloga narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije i upozorio protiv novog zaduživanja koje bi premašilo mogućnosti bloka.

"Moramo razgovarati o veličini budžeta", rekao je Merz novinarima na marginama samita lidera EU-a u Briselu.



"Prijedlog koji je na stolu očigledno je previsok. Iznosi moraju biti smanjeni", kazao je.

Merz se također usprotivio ideji da EU preuzme dodatni dug.



"Možemo trošiti samo onoliko novca koliko imamo", rekao je.



"Danas ću na Evropskom vijeću ponoviti svoj poziv da Evropska unija ne preuzima dodatna zaduženja. To ne smijemo učiniti", naglasio je Merz.

Naredni dugoročni budžet EU-a, višegodišnji finansijski okvir, obuhvatit će period od 2028. do 2034. godine. Njime se određuju prioriteti potrošnje u oblastima kao što su poljoprivreda, regionalni razvoj, industrija i sigurnost.



​​​​​​​Njemačka, najveća ekonomija bloka, ujedno je i njegov najveći neto uplatilac, jer u zajednički budžet uplaćuje više nego što iz njega prima.