Njemački kancelar: Iran mora prestati "igrati na vrijeme" i vratiti se za pregovarački stol Friedrich Merz je kritikovao Teheran zbog držanja cijelog svijeta kao taoca i upozorio na teške posljedice produženog sukoba

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je pozvao Teheran da se vrati pregovorima sa SAD-om, upozoravajući da bi produženi sukob imao teške posljedice u cijeloj regiji i šire, javlja Anadolu.

"Iran mora sjesti za pregovarački stol. Mora prestati igrati na vrijeme", rekao je Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare sa švicarskim predsjednikom Guyem Parmelinom u Berlinu.

"Iran više ne smije držati regiju - i cijeli svijet - kao taoca", rekao je.

Izjava je uslijedila dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je odlučio odgoditi veliki vojni napad na Iran planiran za utorak nakon direktnih apela čelnika Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Međutim, Trump je dodao da je naložio visokim zvaničnicima odbrane i vojske da "budu spremni da nastave sa potpunim, velikim napadom na Iran, bez prethodne najave, u slučaju da se ne postigne prihvatljiv dogovor".

Merz je naglasio da kontinuirana blokada Hormuškog moreuza prijeti globalnoj ekonomiji i nanosi značajnu štetu zemljama orijentisanim na izvoz, poput Njemačke i Švicarske.

"Stoga radimo sa našim partnerima kako bismo što prije obnovili slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu", rekao je Merz novinarima.

"Kada se ispune neophodni preduslovi, Njemačka će biti spremna da doprinese svojim vojnim sposobnostima ovom naporu", dodao je.